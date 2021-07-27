خبيرة تغذية: مريض السمنة يتعرض للتنمر لهذا السبب

مريض السمنة

قال الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن مريض السمنة قد يتعرض للتنمر بصورة كبيرة، بسبب عدم القدرة على الحركة بشكل جيد.

وتابعت "سهيل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن مريض السمنة الذي يعاني من مشكلة في الغدة الدرقية أو من مشكلة في عملية الحرق يأخذ بعض الوقت لخفض وزنه.

وأشارت إلى أن خفض الوزن قد يزيل مرض السكر، والضغط المرتفع، مشددة على ضرورة تغيير السلوكيات السلبية مثل السهر ليلاً، او تناول الوجبات السريعة بشكل كبير.

وأضافت أن تثبيت الوزن أمر مهم جدًا بعد خفض الوزن، لأن عدم تثبيت الوزن قد يؤدي إلى زيادة الوزن مرة أخرة، مشددة على ضرورة العمل على تصغير المعدة، من خلال تناول كميات محدودة من الطعام، وشرب مياه كثيرة، وتناول السلطة الخضراء.



قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية، إن الكورس العلاجى "الأون لاين" لا يتطلب من الطبيب المعالج الكشف عن حالة مريض السمنة ولكنه يستبدل بتفاصيل عن الحالة، خاصة أن المرض مجموعة من المعلومات من الممكن أن تقال عبر الهاتف أو منصات التواصل الاجتماعى.



وأضافت دعاء سهيل، خلال استضافتها مع الاعلامية رشا مجدى ببرنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد، أن الطبيب المعالج لحالات السمنة يتطلب منه فهم سيكولوجية حالة المريض التى يتابعها حتى يقوم بتشخيص الحالة، وبناء عليه يرشح المادة الفعالة للمريض.



وأشارت إلى أن المعلومات التى يجمعها طبيب التغذية من مريض السمنة تتضمن السؤال عن الوزن والطول، حتى يكون الطبيب على علم بحساب الجرعات التى يرسلها ضمن كورس التغذية العلاجية لمريض السمنة، لافتة إلى أن العلاج الأون لاين بدأ منذ عام 2018 وأثبت نجاحه بشكل كبير.



يذكر أن الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، ذكرت فى تصريحات سابقة، أن أي طبيب تغذية حتى ينجح مع مريضه لابد من العمل على 3 محاور رئيسية هي “التشخيص الجيد، والتعرف على أسباب السمنة بكل مريض، وكم السعرات الحرارية التي تحتوي عليها الوجبة”.

وأضافت دعاء سهيل، أن الأكل خارج السبب الرئيسي لمرضى السمنة، لذلك لابد من عمل كورس يناسب الفئة العمرية للمريض.



وأكدت ضرورة العمل على خفض السمنة بمدرسة الكميات وليس النوعيات، وهذا الأمر لا يتحقق إلا من خلال العمل على غلق شهية مريض السمنة، وبالتالي عدم منعه من تناول أي طعام، لأن غلق الشهية يُقلل ما يتناوله من طعام.

وأشارت خبيرة التغذية العلاجية، إلى أن السمنة تُزيد من الخلايا الدهنية على القلب، وهذا الأمر مضر للغاية، موضحة أن الكرش هو أخطر أنواع السمنة.

وشددت خبيرة التغذية، على ضرورة غلق شهية مريض السمنة بمادة عشبية آمنة على الصحة، حتى يستطيع مريض السمنة تقليل ما يتناوله من طعام بدون إجبار.



وتابعت أنها أطلقت مبادرات لمحاربة السمنة منها "غيرى حياتك، مصر بلا سمنة، مش هنسلم للسمنة"؛ لمنح دافع للمريض لعدم الاستسلام لمرض السمنة.



ولفتت خبيرة التغذية العلاجية والتخسيس، إلى أن دور المتابعة لاستشارى التغذية مع المريض تكون عن طريق تثبيت وزنه وتناول الأعشاب والنباتات الخضراء، ولابد من وجود استجابة للمريض بالسيطرة على شهيته.