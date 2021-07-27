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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في زيارة سرية.. قائد فيلق القدس الإيراني يصل إلى العراق

إسماعيل قاآني
إسماعيل قاآني

وصل الجنرال إسماعيل قاآني، قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة العراقية، بغداد.

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وأفاد الموقع الإلكتروني إرم نيوز، مساء اليوم الثلاثاء، عن مصدر عراقي بارز أن قاآني، وصل إلى بلاده في زيارة سرية وغير معلنة، من أجل عقد اجتماعات مع قوى سياسية وفصائل مسلحة، على خلفية إعلان مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، وجو بايدن، الرئيس الأمريكي الاتفاق على سحب القوات الأمريكية من البلاد، نهاية العام الجاري.

وأكد المصدر أن القوى المسلحة والسياسية المقربة من إيران تنوي عقد اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي عقب عودته من العاصمة الأمريكية، واشنطن، بهدف تقديم ضمانات لهذه القوى بشأن الانسحاب الأمريكي.

ووأجتمع  الرئيس بايدن بالكاظمي في البيت الأبيض، وذلك ضمن حوار إستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق، في وقت شدد بايدن على الكاظمي استمرار دعم بلاده استخباريا، فضلا عن مساعدة تدريبية من قبل واشنطن لبغداد فيما يتعلق بتنظيم "داعش".

ويذكر أنه يتواجد 2500 جندي أمريكي في العراق، حاليا، تتركز مهامهم على مواجهة فلول تنظيم داعش، فضلا عن استمرار تدريب الجيش العراقي.

ايران الولايات المتحدة بايدن مصطفي الكاظمي تنظيم داعش إسماعيل قاآني فيلق القدس العراق بغداد

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