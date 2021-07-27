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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فخور أن أكون بهذا المجلس .. أحمد موسى يستعرض كلمة وكيل "النواب" محمد أبو العينين

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

عرض الإعلامي أحمد موسى خلال برنامجه على مسئوليتي، كلمة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، في المجلس اليوم .. وجاء نصها كالتالي ...


أبو العينين: مجلس النواب قدم بصمات غير تقليدية في تاريخ مصر البرلماني.. ورئيس المجلس قامة وقورة في إدارة المؤسسة التشريعية

 

هنأ النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أعضاء المجلس بانتهاء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، قائلا إن المجلس قدم بصمات غير تقليدية في تاريخ مصر البرلماني.


ووجه أبو العينين التحية خلال الجلسة العامة لرئيس البرلمان، المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدًا أنه عالم جليل من علماء القانون، وكان حديث مصر لقامته الوقورة في إدارة المؤسسة التشريعية في مصر.

 

وقال أبو العينين: "أهنئكم بهذه القيادة الحكيمة وأهنئكم بكل الأنشطة والإنجازات خلال هذه الدورة".

 

وأكد أنه لا يمكن الحديث عن إنجازات مصر اليوم أمام العالم، إلا ونحن نتحدث عن قائد المسيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اقتحم المشاكل، والذي قال: "مصر هتبقى قد الدنيا".

 

وأكد أن مصر أصبحت محل احترام وتقدير كل دول العالم، موجها التحية للرئيس السيسي الذي اقتحم كل جذور المشاكل ليعلن الجمهورية الثانية.

 

وأشار إلى أن مجلس النواب، كان له دور مهم في التشريعات وكذلك الرقابة على الحكومة، لافتًا إلى أن الحكومة قامت بإنجازات طيبة في كل الأنشطة والقطاعات.

 

وأكد أن المجلس نجح في تحقيق القيمة المضافة لمصر من خلال التشريعات وتعظيم الموارد المصرية، قائلا: مصر أخذت طريقًا نحو البناء والتنمية.

 

وأضاف أبو العينين: فخور أن أكون في هذا المجلس، لما قام به من إنجازات عظيمة لصالح مصر ومستقبلها.

 

كما توجه بالتحية لكل الأحزاب السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والمرأة، قائلا: تحية للمرأة المصرية بعدما وضعت بصمة واضحة في كل المجالات.

 

 

النائب محمد أبو العينين مجلس النواب الجلسة العامة لرئيس البرلمان المستشار الدكتور حنفى جبالى الإعلامي أحمد موسى وكيل مجلس النواب

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