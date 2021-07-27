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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أبو العينين: مجلس النواب قدم بصمات غير تقليدية في تاريخ مصر البرلماني.. ورئيس المجلس قامة وقورة في إدارة المؤسسة التشريعية

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

أبو العينين يهنئ النواب بانتهاء دور الانعقاد الأول:

* أهنئكم بالقيادة الحكيمة وكل الأنشطة والإنجازات خلال هذه الدورة

* لا يمكن الحديث عن إنجازات مصر دون الحديث عن قائد المسيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي

* الرئيس السيسي اقتحم كل جذور المشاكل ليعلن الجمهورية الثانية

* مجلس النواب نجح في تحقيق القيمة المضافة لمصر من خلال التشريعات وتعظيم الموارد المصرية

* تحية للمرأة المصرية بعدما وضعت بصمة واضحة في كل المجالات

هنأ النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أعضاء المجلس بانتهاء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، قائلا إن المجلس قدم بصمات غير تقليدية في تاريخ مصر البرلماني.

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ووجه التحية خلال الجلسة العامة لرئيس البرلمان، المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدًا أنه عالم جليل من علماء القانون، وكان حديث مصر لقامته الوقورة في إدارة المؤسسة التشريعية في مصر.

وقال أبو العينين: "أهنئكم بهذه القيادة الحكيمة وأهنئكم بكل الأنشطة والإنجازات خلال هذه الدورة".

وأكد أنه لا يمكن الحديث عن إنجازات مصر اليوم أمام العالم، إلا ونحن نتحدث عن قائد المسيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اقتحم المشاكل، والذي قال: "مصر هتبقى قد الدنيا".

وأكد أن مصر أصبحت محل احترام وتقدير كل دول العالم، موجها التحية للرئيس السيسي الذي اقتحم كل جذور المشاكل ليعلن الجمهورية الثانية.

وأشار إلى أن مجلس النواب، كان له دورًا مهمًا في التشريعات وكذلك الرقابة على الحكومة، لافتًا إلى أن الحكومة قامت بإنجازات طيبة في كل الأنشطة والقطاعات.

وأكد أن المجلس نجح في تحقيق القيمة المضافة لمصر من خلال التشريعات وتعظيم الموارد المصرية، قائلا: مصر أخذت طريقًا نحو البناء والتنمية.

وأضاف أبو العينين: فخور أن أكون في هذا المجلس، لما قام به من إنجازات عظيمة لصالح مصر ومستقبلها.

كما توجه بالتحية لكل الأحزاب السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والمرأة، قائلا: تحية للمرأة المصرية بعدما وضعت بصمة واضحة في كل المجالات.

أبو العينين الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب النائب محمد أبو العينين الفصل التشريعى الثاني وكيل مجلس النواب حنفى جبالى الجلسة العامة

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