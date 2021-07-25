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رئيس التحرير
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أخبار البلد

أبو العينين: قانون حماية وتنمية البحيرات فرصة للانتقال إلى العالمية في التصدير السمكي.. ويجب تعظيم القيمة بالتصنيع وخلق فرص استثمارية أعالي البحار

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب: 
* القانون يُشجع استثمارات الأسواق العالمية  وزيادة التصنيع السمكي بكافة أنواعه

* ننتج 2 مليون طن أسماك سنويا يتم تصنيع 3% منها فقط

* مصر سادس دولة على مستوى العالم بها إنتاج سمكي

* ضرورة عمل بحيرات داخل الصحاري للاستزراع السمكي

 

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مصر بها 14 مليون فدان مسطحات مائية، وتنتج 2 مليون طن أسماك سنويا، يتم تصنيع 3% منها فقط، والباقي يتم استخدامه بشكل يومي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر تقرير لجنة الزراعة والري، حول مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وقال أبو العينين: مصر بهذا الكم الهائل من المسطحات المائية يجب أن تكون على الخريطة العالمية، لاسيما وأننا سادس دولة على مستوى العالم بها إنتاج سمكي.

وتابع وكيل البرلمان: "نفسي أشوف القانون ينقل مصر نقلة جديدة ويتحدث عن استثمارات جديدة في البحار والتصنيع السمكي بكافة أنواعه".

وأضاف أن القانون فرصة للانتقال إلى العالمية في مجال والتصدير  السمكي، وتعظيم القيمة بالتصنيع وخلق فرص استثمارية أعالي البحار   وتشجيع استثمارات الأسواق العالمية.

وشدد النائب محمد أبو العينيين، على أهمية الاستثمار والتصدير في مجال الأسماك، لافتا إلى أن ذلك الأمر يحتاج إلى الإرشاد بقضية التصنيع بجميع أنواع الأسماك.

ودعا أبو العينين، إلى ضرورة عمل بحيرات داخل الصحاري للاستزراع السمكي، والاستفادة من المياه كذلك في عملية الزراعة لتعمير الصحراء.

أبو العينين محمد أبو العينين البرلمان النائب محمد أبو العينين

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