خبرة كبيرة.. رئيس مجلس النواب يشيد بدور أبوالعينين وسعد الدين في وكالة البرلمان

أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بآداء النائب محمد أبو العينين، والمستشار أحمد سعد الدين، وكيلي البرلمان، خلال دور الانعقاد الأول، وذلك لتعاونهما المثمر مع رئيس البرلمان في عمل هيئة المكتب ودورهما المُقدر والمنتج في القيام بمهام وكالة مجلس النواب.

وأكد رئيس البرلمان - خلال الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني - أن النائب محمد أبو العينين يمثل خبرة كبيرة في المجال البرلماني.

كما تقدم رئيس المجلس بالشكر، لممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، لتعاونهم البناء في الحصاد المثمر لمجلس النواب.