انطلاق قوافل الصحة الإنجابية لقرى شربين في الدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات له اليوم الثلاثاء عن انطلاق قوافل الصحة الانجابية لقرى شربين (الوكالة - رأس الخليج-أبو جلال) لتقديم الخدمات الصحية والتوعوية للسيدات وذلك في الفترة من 26 يوليو وحتى 28 يوليو 2021.

وأكد أن ذلك يأتى في اطار جهود قطاع السكان وتنظيم الأسرة لإتاحة خدمات تنظيم الاسرة والصحة الانجابية للسيدات المستهدفات بالمناطق المحرومة من الخدمة وتلبية للاحتياجات غير الملباة بتلك المناطق وباستهداف الإدارات ذات المؤشرات السكانية المنخفضة والقري الفقيرة التابعة لمبادرة فخامة الرئيس (حياة كريمة).

واضاف ان القافله الخدمية تتضمن عيادات ثابتة ومتنقلة تجوب أنحاء القرى وتستهدف تقديم خدمات تنظيم الاسرة والصحة الانجابية وتوفير جميع وسائل تنظيم الأسرة والادوية للمنتفعات مجانا ومتابعة الحمل للسيدات في سن الإنجاب مشيرا الى انه تم توفير اخصائيات نساء بالوحدات الثابتة للتعامل مع حالات الاحالة ولتركيب كبسولات الاميلانون واللوالب.



وأوضح انه اكد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتوفير الواقيات الشخصية لفرق العمل لمنع انتشار فيروس كورونا مع مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي للجمهور المتردد على القافلة.

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