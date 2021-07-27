عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق قوافل الصحة الإنجابية لقرى شربين في الدقهلية

جانب من قوافل صحة
جانب من قوافل صحة الدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات له اليوم الثلاثاء عن انطلاق قوافل الصحة الانجابية لقرى شربين (الوكالة - رأس الخليج-أبو جلال) لتقديم الخدمات الصحية والتوعوية للسيدات وذلك في الفترة من 26 يوليو وحتى 28 يوليو 2021.

 

وأكد أن ذلك يأتى في اطار جهود قطاع السكان وتنظيم الأسرة لإتاحة خدمات تنظيم الاسرة والصحة الانجابية للسيدات المستهدفات بالمناطق المحرومة من الخدمة وتلبية للاحتياجات غير الملباة بتلك المناطق وباستهداف الإدارات ذات المؤشرات السكانية المنخفضة والقري الفقيرة التابعة لمبادرة فخامة الرئيس (حياة كريمة).

 

واضاف ان القافله الخدمية تتضمن عيادات ثابتة ومتنقلة تجوب أنحاء القرى وتستهدف تقديم خدمات تنظيم الاسرة والصحة الانجابية وتوفير جميع وسائل تنظيم الأسرة والادوية للمنتفعات مجانا ومتابعة الحمل للسيدات في سن الإنجاب مشيرا الى انه تم توفير اخصائيات نساء بالوحدات الثابتة للتعامل مع حالات الاحالة ولتركيب كبسولات  الاميلانون واللوالب.


وأوضح انه اكد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتوفير الواقيات الشخصية لفرق العمل لمنع انتشار فيروس كورونا مع مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي للجمهور المتردد على القافلة.

IMG-20210727-WA0057
IMG-20210727-WA0057
IMG-20210727-WA0055
IMG-20210727-WA0055
IMG-20210727-WA0056
IMG-20210727-WA0056
IMG-20210727-WA0054
IMG-20210727-WA0054
IMG-20210727-WA0053
IMG-20210727-WA0053
IMG-20210727-WA0051
IMG-20210727-WA0051
IMG-20210727-WA0052
IMG-20210727-WA0052
IMG-20210727-WA0050
IMG-20210727-WA0050
وزارة الصحة قوافل الصحة الانجابية اخبار الدقهلية اخبار المحافظات اخبار محافظة الدقهلية قطاع السكان تنظيم الأسرة

موضوعات متعلقة

أورمان الدقهلية تنتهي من توزيع اللحوم البلدية بقرى المحافظة

جامعة المنصورة تطلق قافلتين طبيتين برأس الخليج وكفر الترعة في شربين

ترشيحاتنا

لها قدرة على التعامل مع القاع الصخري .. أسامة ربيع يكشف عن أهمية ومزايا الكراكة حسين طنطاوي..فيديو

مستقبل مشرق.. ما بعد اتفاق بايدن والكاظمي على مصير القوات الأمريكية

رانيا فريد شوقي : أبي كان يعشق الفن بجنون..وكنا رقم 2 بحياته..فيديو

يتكرر كل 20 عاما.. نور الدين: سد إثيوبيا مهدد بالإنجراف أمام فيضان عنيف

إسرائيل تستعد لـ الخيار العسكري في مواجهة إيران.. من سيدفع الثمن؟

أهم الأخبار الدينية.. دار الإفتاء: خدمة الزوجة للزوج واجب شرعي.. وبيان موقف جامعة الأزهر من حصر المدرجين على قوائم الإرهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى يزف نبأ هاما: فيضانات عارمة تضرب إثيوبيا بسبب السدود

العصير برئ.. مفاجأة فى وفاة 3 أطفال بـ عصير مسموم بفرشوط

وقف برنامج لميس الحديدي لمدة شهر.. إعرف السبب

اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 على هذا الرابط .. بعد قليل

حلوا الكفن.. تحرك متوفى داخل النعش أثناء الصلاة عليه بالبحيرة|ما القصة؟

برقم الجلوس .. نتيجة الدبلومات الفنية 2021

الصحة: مصر الوحيدة بأفريقيا التي تمتلك المشروع القومي لتجميع البلازما

زلزالان يضربان مصر في يوم واحد.. تعرف على المناطق المتضررة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. الإطلالة الأولى لـ هاجر أحمد من حفل زفافها

من العصر البطلمي.. اكتشاف حطام سفينة مصرية قديمة تحت مياه المتوسط|صور

شاهد صبي شجاع ينقذ أخته من بين فكي أسد مفترس

وزير الكهرباء يباشر أول يوم عمل من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

فيديو

فيديوجراف.. اعترافات قاتـل الراقصة الأجنبية بالتجمع

فيديو جراف.. وفاة صاحبه .. انهيار عقار الوراق

فيديوجراف.. قصة عارضة أزياء مصرية تخلصت من زوجها وطبخته

فيديو جراف| دياب ليس الأول.. أزمات المطربين مع نصر محروس

المزيد

ساحة رأي

هدى الشاذلي تكتب: حياة كريمة لشعب كريم

عبد الفتاح طارق يكتب: علماء في فيس بوك ولكن»

دعاء سيد عبد الوهاب تكتب: مبادرة كريمة لحياة كريمة

رمضان البيه يكتب: رسائل

إيمان راغب تكتب: خواطر من الساحل الشمالي

سعد الفقي يكتب : الرئيس السيسي وآل البيت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

هل يتحرك العالم لمواجهة الفيضانات الغاضبة؟

كريم جمال

خلينا متفقين إن الأصول أولاً وقبل أي شيء

شريف سمير

موت .. وفضيحة!

إيمان الدربي

عنف الأزواج

ريهام مازن

تونس والساعات الحرجة!!

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

اﻟﻤﺰﻳﺪ