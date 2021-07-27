عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفيرا جنوب أفريقيا وأورجواي يزوران متحف الحضارة

سفيرا جنوب أفريقيا
سفيرا جنوب أفريقيا وأورجواي

واصل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط استقبال زائريه.
وإستقبل المتحف عدداً من السفراء الأجانب بالقاهرة، ومنهم جوزيف ماشيمباي سفير جنوب إفريقيا بالقاهرة وسفير جمهورية أوروجواي،حيث قاما بزيارة سياحية للمتحف،وكان فى استقبالهما أمناء المتحف.
وجاء ذلك فى إطار الشغف بالحضارة المصرية ومتابعة كل جديد خاص بها،حيث بدأت زيارة سفير حنوب أفريقيا بتعريفه بما يضمه المتحف من كنوز أثرية والإمكانيات الضخمة التى يمتلكها ، كما تفقد السفير مع أمناء المتحف مبنى الاستقبال وقاعة العرض المركزى وقاعة المومياوات الملكية، وأبدى انبهاره بفكرة المتحف  ورؤية معالم حضارة مصر من خلال هذا الصرح الشامخ ألا وهو "متحف الحضارة" ، أما جولة سفير أورجواى فقد تضمنت قاعتى العرض المركزى والمومياوات ، تعرف من خلالها على مقتنيات المتحف الفريدة من خلال سيناريو العرض المتحفي، واعرب عن سعادته الكبيرة بما شاهده داخل المتحف من عظمة الحضارة المصرية ، وأوضح الدكتور أحمد فاروق غنيم رئيس هيئة المتحف بأن قاعات العرض تحوى بين جنباتها مايعبر عن براعة المصرى القديم وأكد على أهمية استثمار الأنشطة الثقافية والترفيهية وورش العمل لنشر الوعى الثقافى والحضارى والأثرى بين طبقات المجتمع المختلفة ، ومن جانب آخر سيطلق سفينة السياحة إلى آفاق رحبة ، مما سيجعل متحف الحضارة بؤرة اهتمام لجميع الزائرين والوفود والسائحين ويجعل المكان أكثر حيوية وجاذبية .

ترشيحاتنا

لها قدرة على التعامل مع القاع الصخري .. أسامة ربيع يكشف عن أهمية ومزايا الكراكة حسين طنطاوي..فيديو

مستقبل مشرق.. ما بعد اتفاق بايدن والكاظمي على مصير القوات الأمريكية

رانيا فريد شوقي : أبي كان يعشق الفن بجنون..وكنا رقم 2 بحياته..فيديو

يتكرر كل 20 عاما.. نور الدين: سد إثيوبيا مهدد بالإنجراف أمام فيضان عنيف

إسرائيل تستعد لـ الخيار العسكري في مواجهة إيران.. من سيدفع الثمن؟

أهم الأخبار الدينية.. دار الإفتاء: خدمة الزوجة للزوج واجب شرعي.. وبيان موقف جامعة الأزهر من حصر المدرجين على قوائم الإرهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى يزف نبأ هاما: فيضانات عارمة تضرب إثيوبيا بسبب السدود

العصير برئ.. مفاجأة فى وفاة 3 أطفال بـ عصير مسموم بفرشوط

وقف برنامج لميس الحديدي لمدة شهر.. إعرف السبب

اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 على هذا الرابط .. بعد قليل

حلوا الكفن.. تحرك متوفى داخل النعش أثناء الصلاة عليه بالبحيرة|ما القصة؟

برقم الجلوس .. نتيجة الدبلومات الفنية 2021

الصحة: مصر الوحيدة بأفريقيا التي تمتلك المشروع القومي لتجميع البلازما

زلزالان يضربان مصر في يوم واحد.. تعرف على المناطق المتضررة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. الإطلالة الأولى لـ هاجر أحمد من حفل زفافها

من العصر البطلمي.. اكتشاف حطام سفينة مصرية قديمة تحت مياه المتوسط|صور

شاهد صبي شجاع ينقذ أخته من بين فكي أسد مفترس

وزير الكهرباء يباشر أول يوم عمل من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

فيديو

فيديوجراف.. اعترافات قاتـل الراقصة الأجنبية بالتجمع

فيديو جراف.. وفاة صاحبه .. انهيار عقار الوراق

فيديوجراف.. قصة عارضة أزياء مصرية تخلصت من زوجها وطبخته

فيديو جراف| دياب ليس الأول.. أزمات المطربين مع نصر محروس

المزيد

ساحة رأي

هدى الشاذلي تكتب: حياة كريمة لشعب كريم

عبد الفتاح طارق يكتب: علماء في فيس بوك ولكن»

دعاء سيد عبد الوهاب تكتب: مبادرة كريمة لحياة كريمة

رمضان البيه يكتب: رسائل

إيمان راغب تكتب: خواطر من الساحل الشمالي

سعد الفقي يكتب : الرئيس السيسي وآل البيت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

هل يتحرك العالم لمواجهة الفيضانات الغاضبة؟

كريم جمال

خلينا متفقين إن الأصول أولاً وقبل أي شيء

شريف سمير

موت .. وفضيحة!

إيمان الدربي

عنف الأزواج

ريهام مازن

تونس والساعات الحرجة!!

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

اﻟﻤﺰﻳﺪ