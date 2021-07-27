سفيرا جنوب أفريقيا وأورجواي يزوران متحف الحضارة

واصل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط استقبال زائريه.

وإستقبل المتحف عدداً من السفراء الأجانب بالقاهرة، ومنهم جوزيف ماشيمباي سفير جنوب إفريقيا بالقاهرة وسفير جمهورية أوروجواي،حيث قاما بزيارة سياحية للمتحف،وكان فى استقبالهما أمناء المتحف.

وجاء ذلك فى إطار الشغف بالحضارة المصرية ومتابعة كل جديد خاص بها،حيث بدأت زيارة سفير حنوب أفريقيا بتعريفه بما يضمه المتحف من كنوز أثرية والإمكانيات الضخمة التى يمتلكها ، كما تفقد السفير مع أمناء المتحف مبنى الاستقبال وقاعة العرض المركزى وقاعة المومياوات الملكية، وأبدى انبهاره بفكرة المتحف ورؤية معالم حضارة مصر من خلال هذا الصرح الشامخ ألا وهو "متحف الحضارة" ، أما جولة سفير أورجواى فقد تضمنت قاعتى العرض المركزى والمومياوات ، تعرف من خلالها على مقتنيات المتحف الفريدة من خلال سيناريو العرض المتحفي، واعرب عن سعادته الكبيرة بما شاهده داخل المتحف من عظمة الحضارة المصرية ، وأوضح الدكتور أحمد فاروق غنيم رئيس هيئة المتحف بأن قاعات العرض تحوى بين جنباتها مايعبر عن براعة المصرى القديم وأكد على أهمية استثمار الأنشطة الثقافية والترفيهية وورش العمل لنشر الوعى الثقافى والحضارى والأثرى بين طبقات المجتمع المختلفة ، ومن جانب آخر سيطلق سفينة السياحة إلى آفاق رحبة ، مما سيجعل متحف الحضارة بؤرة اهتمام لجميع الزائرين والوفود والسائحين ويجعل المكان أكثر حيوية وجاذبية .