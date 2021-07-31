أخبار التعليم|تفاصيل مبادرة قدم صحيحة لمرضى القدم السكري.. حقيقة انفجار جهاز تصحيح امتحانات الثانوية العامة.. التربيع الأخير للقمر

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة.



وفيما يلي ينشر موقع “صدى البلد” موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية:

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، تقريرًا من الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بشأن إطلاق المجلس الأعلى للمستشفيات مبادرة "قدم صحيح" لدعم مرضى القدم السُكرى لغير القادرين، من خلال تجهيز غرف متخصصة لتقديم العلاج بالمجان للمرضى في 14 مستشفى جامعي بمختلف أنحاء الجمهورية، بالتعاون مع مؤسسة "صُناع الخير للتنمية"، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تم إطلاقها تحت رعاية مجلس الوزراء.

في أول أيام الإجازة الصيفية لـ طلاب الثانوية العامة شعبة أدبي، الذين أنهوا امتحانات الثانوية العامة 2021 أمس الخميس بأداء اللغة الأجنبية الأولى، انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك استطلاع رأي لطلاب ادبي نصه : طلاب أدبي، ايه رأيكوا في الاجازة، تستاهل الضجة اللي معمولة عليها؟

قال الدكتور محمود عبد ربه، المدير التنفيذي لـ مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إن هناك مقابلة شخصية واختبار لغة إنجليزية تجرى مع الطالب ضمن اختبارات القبول، مشيرا إلى أن مدينة زويل تعد أول جامعة حكومية أهلية برامجها معتمدة من مجلس الاعتماد الدولي الأمريكي للعلوم والهندسة «الأيبت»، مما يساعد ذلك على تحقيق المساواة بين خريجي الجامعة والجامعات العالمية.

استمرارا لإنتشار الشائعات والاخبار المثيرة للجدل بالتزامن مع تصحيح امتحانات الثانوية اللعامة وقرب اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 ، انتشر على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الاخيرة ، منشور يزعم ان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم كتب على حسابه على تويتر : في طالب البابل شيت بتاعه فرقع جهاز التصحيح.

أعلنت كلية الآثار جامعة عين شمس فتح باب التقديم بمرحلة الدراسات العليا ( دبلوم - ماجستير - دكتوراه) بداية من يوم الأحد الموافق 1 أغسطس حتى يوم 30 أغسطس بمقر كلية آثارعين شمس.

تستعد مدن جامعة حلوان لاستقبال طلبات تسكين الطلاب للعام الجامعي 2021 - 2022، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، و الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

اختتمت جامعة سوهاج فعاليات المؤتمر العلمي الافتراضي الأول، والثالث دولياً، والسادس لكلية التمريض تحت عنوان "تحديات التعليم الإفتراضي في التمريض وفرص المستقبل"، وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

حرص عدد من المعلمين على إحياء ذكرى وفاة الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التعليم في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك والترحم عليه واستعادة الذكريات المرتبطة به أثناء عمله في التربية والتعليم.

فازت جامعة بنها (النشاط العلمي والتكنولوجي ) بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالمركز الثالث فى مسابقة "ابداع 9" فى مجال الذكاء الاصطناعي (إنترنت الأشياء) المشروع المقدم smart faculty على مستوى الجامعات والمعاهد العليا والخاصة خلال الفترة من الأول ابريل حتى 7 ابريل ٢٠٢١ التى نظمتها وزارة الشباب والرياضة بمشاركة 13 جامعة ومعاهد عليا.

نشهد غدا ظهور قمر التربيع الثاني لشهر ذو الحجة 1442، ويعد هذا هو التربيع الأخير لهذا الشهر وسيكون تربيع القمر فرصة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها، وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.