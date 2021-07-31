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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف علي مزادات مضبوطات مرور شمال سيناء

مزاد .. صورة ارشيفية
مزاد .. صورة ارشيفية

أعلنت الإدارة المركزية للمبيعات بـ الهيئة العامة للخدمات الحكومية منذ فترة عن مزاد سيارات حكومية يومي 9 و10  أغسطس المقبل تابعة لعدد من النيابات في مصر .

 

وقامت الهيئة مؤخرا بالإعلان عن أخر دفعة من السيارات المعروضة في مزاد مضبوطات النيابة العامة شمال سيناء وإدارة مرور شمال سيناء . 

 

وأوضحت الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، أن السيارات المشاركة الجديدة التابعة لمزاد مضبوطات النيابة العامة شمال سيناء وإدارة مرور شمال سيناء ، يأتي كالتالي :

 

السيارات المشاركة في المزاد 

 

وتشارك السيارات التالية في مزاد مضبوطات النيابة العامة مضبوطات شمال سيناء وإدارة مرور شمال سيناء ، هم شيفروليه ملاكي ، و هوندا ، و فيات 127، و 2 مرسيدس ملاكي ، و مازدا بيك أب، و فيات 132، و بيجو 404 بيك أب ، و مازدا ملاكي .

 

بالإضافة الى عدد من السيارات الأخرى وهى ، بيجو ملاكي ، و فيات 127 ، و فولكس فاجن ملاكي ، و مرسيدس ملاكي 1974 ، و دايو نوبيرا 2007 ، و ايسوزو فنترا، و مازدا بيك أب ، و جيب ، و جيب ليبرتي 2005 ، و 2 دايو لانوس ، و هيونداي أكسيل ، و بيجو 305، و2 هيونداي أكسنت، و 2 مرسيدس صالون، و 3 هيونداي فيرنا ،و لادا، و شيفروليه بيك أب.

 

و2 نيسان ملاكي ، و فيات 128 ، و تويوتا بيك أب، و2 مازدا بيك أب ، و بيجو 404، و ايسوزو SUV ، و سوزوكي فيتارا ، و جيب شيروكي ، مازدا 124 ، و بيجو 305 ، و فيات بولونيز، و فيات 124 ، و فيات 131 ، و كاما هاتشبا ، و مرسيدس ملاكي ، و نيسان ميكروباص ، و بيجو 504 موديل 1976 .

 

وسيقام مزاد مضبوطات النيابة العامة مضبوطات شمال سيناء وإدارة مرور شمال سيناء، في قاعة النادي المصري القاهري في عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط في الساعة 12 ظهراً .

 

وسيبلغ سعر كراسة الشروط والمواصفات 400 جنيه شاملة الدمغات وضريبة القيمة المضافة. 

الإدارة المركزية للمبيعات الهيئة العامة للخدمات الحكومية مزاد سيارات مزاد سيارات حكومية النيابات السيارات

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