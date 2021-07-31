تعرف علي مزادات مضبوطات مرور شمال سيناء

أعلنت الإدارة المركزية للمبيعات بـ الهيئة العامة للخدمات الحكومية منذ فترة عن مزاد سيارات حكومية يومي 9 و10 أغسطس المقبل تابعة لعدد من النيابات في مصر .

وقامت الهيئة مؤخرا بالإعلان عن أخر دفعة من السيارات المعروضة في مزاد مضبوطات النيابة العامة شمال سيناء وإدارة مرور شمال سيناء .

وأوضحت الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، أن السيارات المشاركة الجديدة التابعة لمزاد مضبوطات النيابة العامة شمال سيناء وإدارة مرور شمال سيناء ، يأتي كالتالي :

السيارات المشاركة في المزاد

وتشارك السيارات التالية في مزاد مضبوطات النيابة العامة مضبوطات شمال سيناء وإدارة مرور شمال سيناء ، هم شيفروليه ملاكي ، و هوندا ، و فيات 127، و 2 مرسيدس ملاكي ، و مازدا بيك أب، و فيات 132، و بيجو 404 بيك أب ، و مازدا ملاكي .

بالإضافة الى عدد من السيارات الأخرى وهى ، بيجو ملاكي ، و فيات 127 ، و فولكس فاجن ملاكي ، و مرسيدس ملاكي 1974 ، و دايو نوبيرا 2007 ، و ايسوزو فنترا، و مازدا بيك أب ، و جيب ، و جيب ليبرتي 2005 ، و 2 دايو لانوس ، و هيونداي أكسيل ، و بيجو 305، و2 هيونداي أكسنت، و 2 مرسيدس صالون، و 3 هيونداي فيرنا ،و لادا، و شيفروليه بيك أب.

و2 نيسان ملاكي ، و فيات 128 ، و تويوتا بيك أب، و2 مازدا بيك أب ، و بيجو 404، و ايسوزو SUV ، و سوزوكي فيتارا ، و جيب شيروكي ، مازدا 124 ، و بيجو 305 ، و فيات بولونيز، و فيات 124 ، و فيات 131 ، و كاما هاتشبا ، و مرسيدس ملاكي ، و نيسان ميكروباص ، و بيجو 504 موديل 1976 .

وسيقام مزاد مضبوطات النيابة العامة مضبوطات شمال سيناء وإدارة مرور شمال سيناء، في قاعة النادي المصري القاهري في عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط في الساعة 12 ظهراً .

وسيبلغ سعر كراسة الشروط والمواصفات 400 جنيه شاملة الدمغات وضريبة القيمة المضافة.