محاكمة حارس عقار وشقيقته لحيازتهما 85 لفافة هيروين بمدينة نصر.. اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة حارس عقار وشقيقته لحيازتهم ٨٥ لفافة هيروين بمدينة نصر .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين حسين عبد المنصف زهران، وخالد فخري الشلقامي.

وأسندت النيابة العامه للمتهمين محمد. رجب طلبه البنا ،حارس عقار ومقيم بشارع الجامعة بعزبة الهجانة بمدينة نصر اول، و المتهم الثاني ويدعي السيد رجب طلبه ، حارس عقار ومقيم بعزبة الهجانة، لانهم في يوم ٢٧ يناير ٢٠٢١، احرزا المتهم الاول بدائرة قسم شرطة مدينة نصر اول جوهر للحشيش "فودو"بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونياً ،كما احرز المتهم الثاني بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين .

أوضح معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر اول انه حال مروره ابصر المتهمان بالاتجار في المواد المخدرة انتقل الي حيث أيقن تواجدهما وابصرهما يقفان امام دراجه ناريه، والأول ممسكاً بحقيبه سوداء بداخلها لفافات الهيروين المخدر وبتفتيشها عثر علي ٨٥ لفافة الهيروين المخدر و ٣٧ قرصاً مخدراً وبمواجهتهما اقر بإحرازها المضبوطات بقصد الاتجار .

واثبت تقرير المعمل الكيماوي، ان ال٨٥ لفافة المضبوطة بحوزة المتهمان جوهر الهيروين المدرج بالجدول الاول للمخدرات، و٣٧ قرصا المضبوطة لعقار الكلونازيام المدرج بالجدول الثالث لقانون المخدرات .

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.