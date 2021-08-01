لو من مواليد 1 أغسطس اعرف برجك هيقولك ايه

برج الأسد واحد من مواليد الأبراج المعروفة بالثقة الشديدة فى النفس التى تصل إلى الغرور فى بعد الأحيان الزائد عن الحد، برج الاسد من المعروف عنه ان لديه طموح لا حدود له ، ولكن تلك الصفات تختلف درجة تواجدها من شخص لآخر من مواليد برج الأسد لتأثير علم الأرقام عليهم لاسيما رقم تاريخ الميلاد، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد يوم 1 أغسطس فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.

شخصية اليوم في علم الأرقام..





إذا كنت مولودا في يوم 1 أغسطس فإن ذلك يعني أنك تتمتع بشخصية لطيفة وجذابة.. كما أن لديك روح كرم وإصرارا على تحقيق النجاح والمكاسب، لكنك متصلب الرأي وتميل للعناد وللتشبث بنظامك مما يجعلك تبدو مستبدا أحيانا.



نصيحة اليوم



نصيحة: عام ٢٠٢١ يحمل لك تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك أو اسلوب حياتك! فقط عليك أن تحافظ على استقلاليتك وأن تسيطر أيضا على عواطفك وانفعالاتك.



توقعات برج الاسد خلال الأسبوع

توقعات برج الاسد خلال الأسبوع على الصعيد العاطفي والمهني

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني



لن تتحرك عجلة اعمالك او الارتباطات بشكل واضح قبل مغادرة القمربرج الثور فلا تسمح بالتقصير ولو جزئياً. يتوجّب عليك حماية استقرار عملك الحالي، ان الحظّ معاكس تماماً، ولهذا السبب قد تشهد اعمالك ومصالحك تراجعاً واضحاً او تدهوراً ملموساً كن حذراً. سوف تنجدك الاعصاب الهادئة والحكمة والقدرة الواسعة على تفهمّ الأمور. فهذا الاسبوع هو امتحان لطاقاتك الإدارية والتنظيمية والادارية، كن متيقظاً وشديد الحرص على مستوى عطائكما ان الظروف المعاكسة تضعك في اماكن خطرة او تعرّض وضعك الصحي المتدهور.



حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي



إن وجود كوكب الزهرة في برجك لتسوية أي خلاف بين الأحباء وليعزّز العلاقات القائمة وليمهّد لتعارف أو لصداقة مميزة. تنشط الاجتماعيات والنشاطات الترفيهية فاسحة في المجال للتفاؤل بانفراج وسلام وتناغم أو ربّما بحبّ وارتباط، سيكون الجوّ أكثر تناغماً ورومانسية في مجال العمل والحركة اليومية وقد يقع العازب في الحبّ مع شخص يتعرّف إليه من خلال مؤسسة صحية أو استشفائية