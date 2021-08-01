أرخص 5 سيارات SUV في مصر ..صور

تعد فئة مركبات الرياضية متعددة الاستخدامات الواحدة من أهم فئات السيارات داخل السوق المصرى للسيارات، والتى يعشقها العديد من المواطنين بفئاتهم العمرية المختلفة .

وخلال السطور التالية نرصد أرخص 5 سيارات من فئة السيارات الـ SUV داخل السوق المصرى .

1- شيرى تيجو 3

تستمد السيارة شيرى تيجو 3 ، قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 126 حصان ، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن متر.

و يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المصرى :

- أوتوماتيك / TINTED GLASS 2019 بسعر 225,000 جنيه.

- أوتوماتيك 2020 بسعر 239,000 جنيه.

- أوتوماتيك 2021 بسعر 240,900 جنيه.

- أوتوماتيك 2022 بسعر 242,900 جنيه.

2- بى واى دى S5

تعتبر السيارة بي واي دي S5 من ارخص السيارات فئة الـ SUV فى مصر ، و مزود بمحرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1500 سي سي ، ليعطي قوة 156 حصان ، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، يتصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

و يبلغ متوسط استهلاك السيارة بى واى دى S5 من الوقود نحو 7.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المصرى :

- أوتوماتيك 2020 بسعر 285,000 جنيه.

3- ام جى ZS

تنتج السيارة ام جى ZS ، قوة 123 حصان ، من خلال محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

و تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 10.9 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المصرى :

- أوتوماتيك / CLASSIC 2021 بسعر 259,990 جنيه.

- أوتوماتيك / COMFORT 2021 بسعر 274,990 جنيه.

- أوتوماتيك / فارهة 2021 بسعر 292,990 جنيه.

4- زوتى SR7

تاتى السيارة زوتي SR7 ، كواحدة من افضل وارخص السيارات الـ SUV ، و المزودة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، ليولد قوة 15 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 195 نيوتن / متر.

تعتمد السيارة على منظومة الجر الامامي التي يمكنها من التسارع من وضع الثبات حتي 100 كم / ساعة، في غضون 13 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من وقود البنزين نحو 9 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المصرى :

- أوتوماتيك / ROYAL 2020 بسعر 299,990 جنيه.

5- هافال جوليان

تاتى السيارة هافال جوليون كاحدث السيارات الـ SUV داخل السوق المصري ، و مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 حصان ، وعزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك .

اما عن سعر السيارة داخل السوق المصرى :

- أوتوماتيك / STANDARD 2022 بسعر 315,000 جنيه .

- أوتوماتيك / DELUXE 2022 بسعر 335,000 جنيه.

- أوتوماتيك / DELUXE SR 2022 بسعر 355,000 جنيه .

- أوتوماتيك / HIGH DELUXE 2022 بسعر 375,000 جنيه.