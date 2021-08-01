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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص 5 سيارات SUV في مصر ..صور

هافال جوليان
هافال جوليان

تعد فئة مركبات الرياضية متعددة الاستخدامات الواحدة من أهم فئات السيارات داخل السوق المصرى للسيارات، والتى يعشقها العديد من المواطنين بفئاتهم العمرية المختلفة .

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وخلال السطور التالية نرصد أرخص 5 سيارات من فئة السيارات الـ SUV داخل السوق المصرى .

 

1- شيرى تيجو 3

تستمد السيارة شيرى تيجو 3 ، قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 126 حصان ، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن متر.

 

و يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

اما عن سعر السيارة داخل السوق المصرى :

- أوتوماتيك / TINTED GLASS 2019 بسعر 225,000 جنيه.

- أوتوماتيك 2020 بسعر 239,000 جنيه.

- أوتوماتيك 2021 بسعر 240,900 جنيه.

- أوتوماتيك 2022 بسعر 242,900 جنيه.

 

2- بى واى دى S5

تعتبر السيارة بي واي دي S5 من ارخص السيارات فئة الـ SUV فى مصر ، و مزود بمحرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1500 سي سي ، ليعطي قوة 156 حصان ، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، يتصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

 

و يبلغ متوسط استهلاك السيارة بى واى دى S5 من الوقود نحو 7.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

اما عن سعر السيارة داخل السوق المصرى :

- أوتوماتيك 2020 بسعر 285,000 جنيه.

 

3- ام جى ZS

تنتج السيارة ام جى ZS ، قوة 123 حصان ، من خلال محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

 

و تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 10.9 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

اما عن سعر السيارة داخل السوق المصرى :

- أوتوماتيك / CLASSIC 2021 بسعر 259,990 جنيه.

- أوتوماتيك / COMFORT 2021 بسعر 274,990 جنيه.

- أوتوماتيك / فارهة 2021 بسعر 292,990 جنيه.

 

4- زوتى SR7

تاتى السيارة زوتي SR7 ، كواحدة من افضل وارخص السيارات الـ SUV ، و المزودة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، ليولد قوة 15 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 195 نيوتن / متر.

 

تعتمد السيارة على منظومة الجر الامامي التي يمكنها من التسارع من وضع الثبات حتي 100 كم / ساعة، في غضون 13 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من وقود البنزين نحو 9 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

اما عن سعر السيارة داخل السوق المصرى :

- أوتوماتيك / ROYAL 2020 بسعر 299,990 جنيه.

 

5- هافال جوليان

تاتى السيارة هافال جوليون كاحدث السيارات الـ SUV داخل السوق المصري ، و مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 حصان ، وعزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك .

 

اما عن سعر السيارة داخل السوق المصرى :

- أوتوماتيك / STANDARD 2022 بسعر 315,000 جنيه .

- أوتوماتيك / DELUXE 2022 بسعر 335,000 جنيه.

- أوتوماتيك / DELUXE SR 2022 بسعر 355,000 جنيه .

- أوتوماتيك / HIGH DELUXE 2022 بسعر 375,000 جنيه.

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