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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير موقع التجلي الأعظم

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

تابع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الموقف التنفيذى لمشروعات تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين.

 

وكانت قد أعلنت الحكومة عن تنفيذ 14 مشروعاً لتطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين ويتولى الجهاز المركزي للتعمير تنفيذ هذه المشروعات.

 

ويهدف المشروع إلى إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس في ضوء المكانة العظيمة التي تتمتع بها مدينة سانت كاترين وتمثل مقصداً للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية، وتوفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وربط المدينة مع باقى المنطقة الساحلية الممتدة بين الطور وشرم الشيخ ودهب.

 

وتطوير النزل البيئي القائم، إنشاء النزل البيئي الجديد، إنشاء ساحة السلام، إنشاء الفندق الجبلي، إنشاء مركز الزوار الجديد، إنشاء المجمع الإداري الجديد، تطوير المنطقة السياحية، تطوير مركز البلدة التراثية، تطوير منطقة إسكان البدو، تطوير وادي الدير، إنشاء المنطقة السكنية الجديدة، إنشاء المنطقة السياحية الجديدة، شبكة الطرق والمرافق، الوقاية من أخطار السيول.

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