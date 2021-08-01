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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كلية اللاهوت الأسقفية تحتفل بتخريج دفعة جديدة.. السبت المقبل

كلية اللاهوت الأسقفية
كلية اللاهوت الأسقفية تحتفل بتخريج دفعة جديدة السبت المقبل

تحتفل الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر، بتخريج الدفعة الثالثة عشر من برنامج البكالريوس وتتضمن ٣٠ طالبا وطالبة من كلية اللاهوت الأسقفية بفروعها الثلاثة بالقاهرة والإسكندرية والمنيا وذلك يوم السبت القادم بحضور دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية وعميد كلية اللاهوت الأسقفية بمقر كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك فى تمام السادسة مساءًا.


ويلقى كلمة الحفل الدكتور الكنن (رتبة كنسية) آشلى نل رئيس مجلس إدارة كلية اللاهوت الأسقفية جامعة برلين - ألمانيا كما تتضمن الفقرات توزيع شهادات التخرج على الطلبة وإلقاء كلمة شكر من المتحدث باسم الدفعة وصلاة خاصة من أجل الخريجين.


فيما تستمر الكلية فى تلقى طلبات الراغبين فى الالتحاق بالكلية للعام الأكاديمى 2020 / 2021 وذلك حتى الـ31 من أغسطس الجارى.


ووضعت الكلية عدة شروط للالتحاق أهمها المعيار الروحى إذ ينبغى على مقدم الطلب أن يكون قادرًا على إظهار الالتزام الروحى بالإضافة إلى المعيار الأكاديمى الذى يتمثل فى المهارات اللاهوتية في الكتابة والمناقشة الشفهية من أجل مواصلة الدراسة وأن يتمتع المتقدم بالمعايير الخدمية مثل مواهب القيادة، والتعليم، والإعداد، والرعاية.


وتقبل الكلية المتقدمين من أي خلفية طائفية أو لاهوتية مهما تكن على أن تكون لديه الرغبة في العبادة والدراسة والحياة كجزء من مجتمع الكلية بحسب التقليد الأسقفي، مشيرة إلى المعايير المالية والتى تتضمن قدرة الطالب على سداد مصاريف الدراسة ( 2000 جنيه مصرى سنويا)

 

جدير بالذكر أن كلية اللاهوت الأسقفية تأسست عام 2005 وهدفها هو تدريب الخدام العلمانيين والمرشحين لأن يكونوا قساوسة من أجل خدمة الكنيسة.

 

كلية اللاهوت الاسقفية (AST) هي مشروع استراتيجي لأقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر، تأسست عام 2005 وبلغ عدد الملتحقين أكثر من 130 طالب وطالبة من خلفيات متنوعة يدرسون اللاهوت باللغة العربية في المرحلة الجامعية، إما على درجة الدبلوم لمدة عامين أو على درجة البكالوريوس لمدة 4 سنوات، في الحرم الجامعي في فروع القاهرة والإسكندرية والمنيا.

الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية كلية اللاهوت سامى فوزى كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية

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