دورات وورش عمل لتنمية المهارات بمكتبة مصر الجديدة طوال شهر أغسطس

أطلقت مكتبة مصر الجديدة عدد من الفاعليات وورش العمل لمختلف المهارات الإبداعية الموجهة لكافة الفئات العمرية ، الأطفال والنشء والكبار في مختلف العلوم ، وذلك من خلال فعاليات شهر أغسطس الحافل بالندوات وورش العمل .

قال الدكتور نبيل حلمى ، رئيس جمعية مصر الجديدة ان الفاعليات تأتى فى إطار سعى الجمعية الدائم لتقديم الدعم للمجتمع الإبداعي والارتقاء بمواهبهم وابداعاتهم وجعلها أكثر كفاءة ، كما نعمل بشكل مستمر على خططننا الاستراتيجية الرامية إلى تمكين الشباب ودعم مهاراتهم بهدف تحفيز وتطوير البيئة الإبداعية بما يعزز من تنافسية مواهبنا ومبدعينا

كما أوضحت حياة خطاب ، سكرتير عام جمعية مصر الجديدة انه تم تصميم برامج متخصصة بهدف دعم المجتمع الإبداعي عبر توفير برامج تدريبية على أعلى مستوى للمبدعين والموهوبين من النشء والشباب وتزويدهم بالمهارات الضرورية والكفاءات الأساسية ، والتى تأتى في مقدمتها مجالات ؛ الفن والتصميم، والرياضة في حزمة من ورش عمل من بينها ورش الرسم من سن 13 سنة فما فوق ، يقدمها الفنان احمد بيرو وتتضمن الرسم بالرصاص الذى يحتاج الى الكثير من الأبداع واللمسات الفنية التي تكون متواجدة عند الرسامين فتعلم الرسم بالرصاص ليس بالسهل لأنه يحتاج الى تعلم كثير وابداع في هذا ، كما يتضمن تعليم الابعاد الفنية التلوين بالوان المية والزيت وقلم الفحم ورشة الرسم يومي السبت والاثنين من كل أسبوع بواقع 8 محاضرات .

وقالت إيمان مهدى ، مدير مكتبة مصر الجديدة أن ورش العمل تشمل أيضا ورشة التصوير الفوتوغرافى يقدما الفنان فادى قدسى والتى تتمحور فى عدة نقاط فى مقدمتها تاريخ التصوير الضوئى ومعرفة المصطلحات الفوتوغرافية وكيفية عمل الكاميرا وأنواع التصوير وانواع الكاميرات وأنواع العدسات ، وفي نهاية الدورة سيتم تنظيم معرض تصوير داخل المكتبة يضم ما ابدعه المصورون الشباب من لوحات فنية بديعة .معاد الكورس يوم الإثنين من كل أسبوع بواقع 4 محاضرات.

كما تتضمن كورس الزومبا تحت إشراف الكابتن شروق على في يومى الأحد و الثلاثاء من كل اسبوع بواقع 6 محاضرات ، الزومبا عبارة عن برنامج لياقة بدنية كولومبي، ابتكره بيتو بيريز في التسعينات، ويعتمد على دمج مجموعة من أنواع الرقص اللاتيني، مثل: «السامبا، سالسا، ريجاتون، كومبيا، ميرينجي، بيلي دانس»، مع التمارين الرياضية، والزومبا من أسرع أنواع التمارين الرياضية انتشاراً في العالم .

وينطلق أيضا كورس الخياطة والباترون يقدمها منار الاسلام يوم السبت والثلاثاء من كل اسبوع بواقع 8 محاضرات ، بالاضافة الى ورشة فنون الجلد يوم الجمعة من كل اسبوع يقدمها ندى صالح ، كذلك دورات تحسين الخط العربى الجمعة من كل اسبوع تحت اشراف نضال ابو العنين.