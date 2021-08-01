نائبة تحذر من انتشار الموجة الرابعة لـ كورونا.. وتطالب الحكومة بتكثيف التوعية

حذرت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، المواطنين من الموجة الرابعة من فيروس كورونا، والتي تعتبر الأشد فتكًا والأوسع انتشارًا والأغرب في الأعراض من الـ3 موجات السابقة، مشيرة إلى أنه لا يمكن لاحد أن ينكر حجم الإهمال الخاص بالمواطنين في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والمتعارف عليها من ارتداء الكمامات واستخدام المواد الكحولية وغيرها من الإجراءات.

وقالت النائبة مايسة عطوة، خلال البيان الصادر لها، إن انتشار الموجة الرابعة لفيروس كورونا يساهم في وضع أعباءً إضافية على الأطقم والكوادر الطبية التى تستقبل المرضى بعد تدهور حالاتهم، ما يُزيد من أعداد الوفيات، ليس فقط ذلك وإنما تمثل أعباء على الدولة المصرية والاقتصاد أيضا، مطالبة جميع المواطنين باتخاذ أقصى الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للنجاة من هذه الموجة القاسية.

وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة تطبيق حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، الإجراءات الاحترازية على المواطنين وفرض عقوبات صارمة لكي تنتصر الدولة المصرية على هذا الفيروس اللعين، خاصة أن الوضع داخل المستشفيات في حالة انتشار الموجه الرابعة سيكون كارثيا، وأن الحالة الصحية للأطباء لا تتحمل ذلك، نظرا للمجهودات التي بذلت خلال الفترة الماضية.