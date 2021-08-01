9 نصائح لـ علاج حروق الشمس فى الصيف

يمكن علاج حروق الشمس الموجودة على الجلد دون ترك أى آثار طويلة الأمد على البشرة ولكن يجب أن يكون ذلك من خلال الالتزام بنصائح الطبيب وعدم استخدام اى كريمات أو مستحضرات تجميلية بشكل عشوائي.

ووفقا لما جتاء فى موقع “mayoclinic ” لا يمكنك علاج حروق الشمس فور حدوثها ولكن اتباع هذه النصائح تقلل من الألم والتورم وعدم الراحة: