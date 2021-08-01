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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

9 نصائح لـ علاج حروق الشمس فى الصيف

حروق الشمس
حروق الشمس

يمكن علاج حروق الشمس الموجودة على الجلد دون ترك أى آثار طويلة الأمد على البشرة ولكن يجب أن يكون ذلك من خلال الالتزام بنصائح الطبيب وعدم استخدام اى كريمات أو مستحضرات تجميلية بشكل عشوائي.

ووفقا لما جتاء فى موقع “mayoclinic ” لا يمكنك علاج حروق الشمس فور حدوثها ولكن اتباع هذه النصائح  تقلل من الألم والتورم وعدم الراحة:

علاج حروق الشمس بـ 6 علاجات مختلفة

ماسك المانجو والشوفان لعلاج حروق الشمس

  • تناول مسكنات الالم المتاحة دون وصفة طبية مثل إيبوبروفين وأدفيل ، وموترين آي بي ، وغيرهما أو نابروكسين الصوديوم "أليف" في أسرع وقت ممكن بعد التعرض للشمس، وبعض مسكنات الألم هي مواد هلامية تضعها على البشرة.
  • تبريد الجلد ووضع منشفة نظيفة مبللة بماء الصنبور البارد على الجلد المصاب أو خذ حمامًا باردًا مضافًا إليه صودا الخبز حوالي 2 أوقية (60 جرامًا) لكل حوض، وقم بتبريد الجلد عدة مرات في اليوم.
    ضع مرطبًا أو غسول أو جل وقد يكون غسول الصبار أو الجل أو غسول الكالامين مهدئًا واشرب الماء لمنع الجفاف.
  • لا تكسر البثور السليمة، إذا تمزق الفقاعة، نظفها بالماء والصابون المعتدل ثم ضع مرهم مضاد حيوي على الجرح وقم بتغطيته بضمادة غير لاصقة.
  • علاج تقشير الجلد بلطف وفي غضون أيام قليلة  قد تبدأ المنطقة المصابة في التقشر وهذه طريقة الجسم للتخلص من الطبقة العليا من الجلد التالف احرص على الترطيب المستمر.
  • أخذ دواء مضادًا للحساسية والحكة وتساعد مضادات الهيستامين التي تؤخذ عن طريق الفم مثل ديفينهيدرامين في تخفيف الحكة حيث يبدأ الجلد في التقشر والشفاء تحته.
  • ضع كريم كورتيكوستيرويد، لحروق الشمس الخفيفة إلى المعتدلة ، ضع كريم كورتيكوستيرويد بدون وصفة طبية على المنطقة المصابة.
  • امنع تعرض مناطق حروق الشمس من التعرض لمزيد من أشعة الشمس أثناء تعافي البشرة ابق بعيدًا عن الشمس .
  • تجنب استخدام منتجات "-caine" ، مثل البنزوكائين. يمكن أن تهيج هذه الكريمات الجلد أو تسبب رد فعل تحسسين وتم ربط البنزوكائين بحالة نادرة ولكنها قاتلة تقلل كمية الأكسجين التي يمكن أن يحملها الدم (ميتهيموغلوبينية الدم).
  • لا تستخدم البنزوكائين في الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين دون إشراف من أخصائي الرعاية الصحية، إذا كنت بالغًا ، فلا تستخدم أبدًا أكثر من الجرعة الموصى بها وفكر في التحدث مع طبيبك قبل استخدامها.
حروق الشمس علاج حروق الشمس البشرة الجلد إيبوبروفين الجفاف

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