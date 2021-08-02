تعليم النواب: شائعات تزوير نتائج امتحانات الثانوية إدعاءات كاذبة ليس لها أساس من الصحة

حذرت النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب من ظاهرة الغش الإلكتروني التي انتشرت بشكل كبير الأونة الأخيرة، موضحة أهمية العمل على مواجهة هذه الظاهرة نظرا لما تمثله من خطورة على المنظومة التعليمية، وعلى النظام التعليمي بشكل عام.

واستنكرت النائبة صبورة السيد خلال تصريحاتها لـ"صدى البلد" مراحل التشكيك التي في امتحانات الثانوية العامة 2021، وادعاء البعض من تسريب الامتحانات، مشيرة إلى أن وزارة التربية والتعليم تقود بمجهود كبير للتصدي لمثل هذه المحاولات التي تسعى للتشكيك في مصداقية التطور الذي تشهده المنظومة.

وعن ادعاءات البعض بتزوير نتائج الثانوية، قالت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، أنها غير صحيحة وليس لها أي أساس لها من الصحة، لافتة النظر إلى ضرورة التصدي لمن يقوموا بعرض هذه الأخبار مقابل الاستفادة المالية على حساب الطلاب، الأمر الذي يشكل عبأ كبير عليهم وعلى أهلهم.

وأشارت النائبة صبورة السيد إلى ان هناك اهتمام كبير بالبرنامج التعليمي ودعم الكوادر المتواجدة به، منوهة أن أولويات الحكومة أصبحت تستهدف الارتقاء بالمعلم والعملية التعليمية، وذلك لإدراكها تماما دور العلم في النهوض بالأمم وخلق جيل قادر على الإبداع والابتكار.

هذا وسرد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، مراحل التشكيك في امتحانات الثانوية العامة 2021.

وقال وزير التربية والتلعيم: “لا يخفى على أحد ما نتعرض له في امتحانات الثانوية العامة الحالية من محاولات مستميتة للتشكيك في مصداقيتها بكافة الطرق”.

وعبر وزير التربية والتعليم عن استيائه مما يحدث من ادعاء يومي بتسريب الامتحانات ، ونشر وتصوير صفحات الغش الالكتروني ثم النغمة الجديدة التي تدعي تغيير النتيجة مقابل أموال.

وأضاف وزير التربية والتعليم : أود ان أطمئن السادة أولياء أمور الطلاب المجتهدين ، أن الغشاشين لن يحرزوا مجاميع كبيرة كما يتم الادعاء ، ونحن صححنا الإجابات لكثير من المواد ولم ينجحوا في هذا، نظرا لاختلاف النماذج وضيق الوقت وعدم صحة الإجابات

