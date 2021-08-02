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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

كورونا تضرب من جديد.. الصين تخضع الملايين لفحوصات كورونا إثر ارتفاع عدد الإصابات

صدى البلد

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا عن الصين ووضعها الوبائي، حيث تشهد الصين موجة جديدة من فيروس كورونا.

وأطلقت مدن صينية حملات واسعة لفحص كوفيد شمل الملايين وفرضت قيودا جديدة على السفر في وقت تحاول فيه السلطات الصحية جاهدة احتواء أكبر تفش للفيروس في البلاد منذ أشهر.

وسجّلت الصين الأحد 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 53 عدوى محلية، فيما تفيد تقارير أن مجموعة إصابات على صلة بمطار في شرق البلاد أدت إلى تفشي الوباء في أكثر من عشرين مدينة وأكثر من عشر مقاطعات.

وتعد الموجة الأخيرة الأوسع انتشارا في الصين منذ أشهر عدة بعدما نجحت البلاد بدرجة كبيرة في القضاء على الوباء على أراضيها العام الماضي.

وتسبب تفشي المتحورة "دلتا" شديدة العدوى في مطار نانجينغ في مقاطعة جيانغسو (شرق) في تموز/يوليو بانتشار الإصابات الأخيرة.

وأجرت السلطات حتى الآن ثلاث جولات فحوص لسكان المدينة البالغ عددهم 9,2 ملايين نسمة وفرضت إغلاقا شمل مئات الآلاف، في مسعى للحد من تفشي الوباء الذي أشارت بكين إلى أنه ناجم عن المتحورة دلتا وذروة الموسم السياحي.

ويحاول المسؤولون حاليا تعقّب أكثر من خمسة آلاف شخص في أنحاء البلاد حضروا عرضا مسرحيا في تشانغجياجيه، وهي مدينة سياحية في مقاطعة هونان فرضت إغلاقا على كافة سكانها البالغ عددهم 1,5 مليون وأغلقت جميع المواقع السياحية بعدما ثبتت إصابة أربعة من الزوار بالفيروس.

ويشير مسؤولو الصحة إلى أن التفشي المحدود للفيروس في تشانغجياجيه كان بسبب مسافرين قدموا من نانجينغ وأدى إلى تفشي الوباء في أكثر من 20 مدينة.

وقال عالم الفيروسات تشونغ نانشان للصحافيين السبت "تحولت تشانغجياجيه الآن إلى المركز الجديد لتفشي الوباء في الصين".

وتابع "علينا توسيع عملية تعقّب المخالطين للمصابين بالمتحورة دلتا".

وسجّلت بكين الأحد ثلاث حالات عدوى محلية لدى عائلة تعيش على أطراف العاصمة الصينية عادت مؤخرا من تشانغجياجيه، وفق ما أفاد مكتب الصحة المحلي.

وقطعت بكين جميع خطوط النقل العام سواء عبر القطارات أو الحافلات أو الطيران مع المناطق حيث سجّلت الإصابات بالفيروس.

كما منعت العاصمة الصينية دخول السياح في ذروة موسم السفر خلال عطلة الصيف وباتت لا تسمح إلا بدخول "المسافرين لأسباب ضرورية" ممن يحملون فحوصا بنتيجة سلبية.

وسُجّلت إصابات جديدة الأحد في جزيرة هاينان وهي وجهة سياحية رائجة أخرى، وفي مقاطعتي نينغشيا وشاندونغ، بحسب السلطات.

 

الصين كورونا فيروس كورونا اخبار التوك شو متحور دلتا

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