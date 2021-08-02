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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ميدو : مصر قادرة على حصد ميداليات فى لعبة المصارعة

معتز برشم
معتز برشم

قال أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق، إن مصر تمتلك لاعبين موهوبين، وقادرة على حصد عدة ميداليات خاصة في لعبة المصارعة.

 وأشاد ميدو بما فعله لاعب الوثب العالي القطري، معتز برشم، بتقاسم ميداليته الذهبية مع الإيطالي تامبيري، بعدما تساوى الثنائي في أعلى قفزة بارتفاع 2.37 متر.

وأضاف ميدو خلال تقديمه لبرنامج «أوضة اللبس»، عبر قناة النهار: «الألعاب الفردية تعتمد بنسبة 50% على الجوانب النفسية، وما فعله البطل معتز برشم اليوم، بتقاسم الميدالية الذهبية مع الإيطالي تامبيري، هو المعني الحقيقة للرياضة».

وأضاف: «مصر تمتلك من المواهب والقدرات ما يؤهلها للفوز بميداليات في لعبة المصارعة، لكن بالإعداد الجيد»، 

وأوضح أنه سوف يتحدث عن كواليس الإهمال الذي حرم مصر من ميداليات مضمونة في منافسات لعبة رفع الأثقال.

احمد حسام ميدو نادي الزمالك مصر لعبة المصارعة معتز برشم

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