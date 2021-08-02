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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عبر google earth.. تعرف على الحالة المرورية بطرق القاهرة والجيزة

الطرق
الطرق

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا عن الحالة المرورية في القاهرة والجيزة اليوم الاثنين 2-8- 2021، وذلك عبر تطبيق "google earth"، والذي يوضح أماكن التكدسات المرورية والزحام فى القاهرة والجيزة وكوبرى 6 أكتوبر.

وأظهر التطبيق أن الحالة المرورية تشهد كثافات مرورية متوسطة على طرق القاهرة والجيزة، وكثافة عالية في مطلع كوبري أكتوبر اتجاه المهندسين.


وقالت الإعلامية أسماء يوسف، إن كوبري أكتوبر  يشهد زحاما مروريًا، وحركة المرور في امتداد رمسيس تسير بشكل مزدحم ولذلك نطالب المواطنين بالبحث عن طريق آخر.

وأفادت مصادر أمنية، بأن الإدارة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تناشد قائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وقد واصلت محافظة الجيزة حملاتها بقطاع هضبة الأهرام لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع الإشغالات وإزالة المخالفات وتحسين حالة المرور استجابة لشكاوى المواطنين.

 

وشملت المجهودات قيام حي الهرم (قطاع هضبة الأهرام) بإيقاف ٥ حالات تحويل وحدات من الغرض السكنى إلى التجارى وهي بالعقارات ١٤ع - ٣٤ط - ١١٨ز – ١٢٦ ص وأسفل الضغط أمام ٢٥ ط بقطاع هضبة الأهرام بالإضافة إلى إيقاف أعمال وإزالة سلم مخالف للقيام بالتحويل من الغرض السكني للتجاري بالعقار ٧٩ك.

 

كما قامت هيئة النظافة والتجميل بالتنسيق مع الحي برفع المخلفات والرتش من قطع الأراضي ٥٥٢ ا – ٥١٣ ز وتمهيدها لاستخدامها كساحات انتظار سيارات.

 

الحالة المرورية التكدسات المرورية كثافات مرورية طرق القاهرة كوبري اكتوبر حركة المرور

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