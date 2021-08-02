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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الإثنين 2-8-2021

الخضراوات والفاكهة
الخضراوات والفاكهة

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الإثنين 2 -8- 2021.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

الطماطم تسجل 3.5  جنيه للكيلو

البصل بـ 5  جنيهات للكيلو

البطاطس 8 جنيهات للكيلو

الكوسة 10 جنيهات

الملوخية 8 جنيهات

الفاصوليا 24 جنيها للكيلو

الباذنجان بـ 4 جنيهات للكيلو

 

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

العنب 15  جنيها
التفاح 20 جنيها
البرتقال 7 جنيهات

الكنتلوب 6 جنيهات


وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.

 

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سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين 2 -8-2021

 

ننشر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الأثنين 2 أغسطس2021 وفقا لاخر تحديث في البنوك العاملة في مصر.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في البنك المركزي 15.64جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأثنين بنوك (الاهلى الكويتى بيريوس، مصرف ابوظبى الاسلامى) 15.67جنيه للشراء و 15.75جنيه للبيع.


سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنوك (الامارات دبى الوطنى ، التعمير والإسكان ،الاستثمار العربي،المصرى لتنمية الصادرات) نحو 15.66جنيه للشراء و 15.75جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنوك ( بلوم ، العربى الافريقى الدولى، عودة ،المصرى الخليجى، المشرق ، ،التنمية الصناعية،ابوظبى الاول FAB،الأهلى المتحد ،عودة ، المشرق ،كريدى اجريكول، اتش اس بى سى HSBC، ،مصر ايران للتنمية،قطر الوطني QNB، البركة ،الكويت الوطنى NBK ،المصرف المتحد ،التجاري الدولى CIB، قناة السويس)نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه


سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في بنوك (الإسكندرية، فيصل الإسلامي )نحو 15.64جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنوك (الأهلي، مصر) نحو 15.63جنيه للشراء و 15.73 جنيه.


وكان البنك المصري، أعلن تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 ، ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.

واستهدف قرار تحرير سعر الصرف  ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.
 

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