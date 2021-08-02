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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الدولار

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين 2-8-2021

الدولار
الدولار

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية"dmc، اليوم الإثنين 2 - 8-2021، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار اليوم و أسعار العملات الأجنبية.

أسعار العملات الأجنبية:

سعر الدولار اليوم
وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.74 جنيه للبيع، و15.65 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 18.69 جنيه للبيع و18.57 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.90 جنيه للبيع و21.76 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى 4.19 جنيه للبيع و4.17 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى 52.43 جنيه للبيع 50.07  جنيه للشراء.

وفى أسعار العملات الأجنبية اليوم سجل سعر الدولار في بنوك: "الأهلي اليوناني، التعمير والإسكان، بلوم، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي" 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

 

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أسعار الذهب فى مصر اليوم الأثنين 2 -8-2021

 

كما ننشر أسعار الذهب في مصر  خلال مستهل  تعاملات اليوم الإثنين 2 أغسطس 2021 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.


وسجل أعلى سعر لجرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الأثنين نحو 907 جنيهات

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الأثنين نحو 832 جنيها


وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الأثنين نحو 794 جنيها


بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الأثنين نحو 681 جنيها.


بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأثنين نحو 529 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأثنين نحو 454 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الأثنين نحو 6352 جنيها.

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الأثنين نحو 907.429 لف جنيه

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 28.221 الف جنيه
للأوقية
 

أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.
 

اسعار العملات الاجنبية العملات الاجنبية الدولار سعر الدولار سعر الدولار اليوم

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