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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد زويل

أحمد زويل.. صاحب الفيمتو ثانية التي غيرت العالم

صدى البلد

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "أحمد زويل.. صاحب الفيمتو ثانية التي غيرت العالم"، ففي مثل هذا اليوم 2 أغسطس عام 2016 رحل عن عالمنا رائد علم كيمياء الفيمتو العالم المصري الحائز على جائزة نوبل والشاهد على عصر العلم الدكتور أحمد زويل. 


وُلد أحمد حسن زويل في السادس والعشرين من فبراير عام 1946م بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة، وفي سن 4 سنوات انتقل مع أسرته إلى مدينة دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ، حيث نشأ وتلقى تعليمه الأساسي هناك والتحق بكلية العلوم جامعة الإسكندرية بعدما حصل على الثانوية العامة وحصل على بكالورويوس العلم بامتياز مع مرتبة الشرف عام 1967م في الكيمياء وعمل معيدا بالكلية ثم حصل على درجة  الماجستير عن بحث في علم الضوء. 


سافر زويل إلى الولايات المتحدة لمواصلة دراسته في منحة دراسية وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة بنسلفانيا في علوم الليزر ثم عمل باحثا في جامعة كاليفورنيا وانتقل للعمل في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا منذ عام 1976م، وهي من أكبر الجامعات العلمية في الولايات المتحدة الأمريكية. 


وتدرج في المناصب العلمية الدراسية داخل جامعة كالتك إلى أن أصبح أستاذا رئيسيا لعلم الكيمياء بها وهو أعلى منصب علمي جامعي في الولايات المتحدة الأمريكية، وابتكر نظام تصوير سريع للغاية يعمل باستخدام الليزر له القدرة على رصد حركة الجزيئات عند نشوئها وعند التحامها بعضها ببعض بوحدة زمنية "فيمتو ثانية".

 


 

صباح الخير يا مصر أحمد زويل الفيمتو رائد علم كيمياء جائزة نوبل

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