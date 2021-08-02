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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آثار القاهرة تعلن فتح باب التقديم للتدريب الصيفي

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، عن فتح باب التدريب الصيفي لطلابها خلال شهر أغسطس و سبتمبر . 

وقال الدكتور أحمد رجب ، من يرغب من الطلاب تسجيل اسمه وملء استمارة التسجيل علية التوجه إلى مكتب سكرتارية وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك فى موعد أقصاه 9 من سبتمبر الجارى . 

وفى نفس السياق ، أعلنت كلية الآثار جامعة القاهرة، عن فتح باب القبول للاشتراك في الكورس التعليمي التأهيلي للالتحاق بقسم الترميم ، وذلك  من يوم السبت الموافق ٧ أغسطس  وحتى يوم الأحد الموافق ١٥ أغسطس.

كما تعلن الكلية على فتح باب التسجيل في الاختبار العلمي الإجباري للقبول بقسم الترميم والذي سيعقد في الفترة من يوم الاثنين الموافق ١٦ أغسطس وحتى يوم الخميس الموافق ١٩ أغسطس ، وعلى  الراغبين في الالتحاق بقسم ترميم الآثار ويرغب بالتسجيل للاشتراك ، عليه التوجه لإدارة شئون الطلاب بالكلية في الفترة من اليوم  ١ أغسطس وحتى يوم الأربعاء ٤ أغسطس ، علما بأن رسم الاشتراك بالكورس الصيفي ٣٥٠ جنيها ورسم الاشتراك بالاختبار العلمي للقبول هو ٣٠٠ جنيها.

والجدير بالذكر ، أرسل الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب خطابا للدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة يخص الامتحان التكميلي للطلبة المقبولين بـ جامعة القاهرة.

وقال الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة خلال تصريح لصدى البلد ، إن جامعة القاهرة أعلنت عن الجدول الزمنى للامتحان التكميلي اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1 من أغسطس القادم ، مؤكدا على أن الطلاب يجب سداد الرسوم المقررة لدخول الامتحان حتى يتسنى إعداد لجنة الكنترول.

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"آداب القاهرة" تعلن موعد بدء دورة الكتابة الفنية لطلاب الدراسات العليا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ضوء الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2021، عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات، التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

ومن جانبها أعلنت إدارة كلية التمريض بـ جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتورة عبير سعد زغلول عميدة الكلية ، طريقة التسجيل لاختبار القدرات عبر الإنترنت بالإضافة إلى الأوراق المطلوبة.

خطوات التسجيل لاختبارات القدرات

1-  يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني الموضح بعاليه ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على هذا الموقع.

2-  يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

3- تظهر الطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن(رقم الجلوس - اسم الطالب -  الرقم القومي – المحافظة – الإدارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب "علمية– هندسية– أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب.

4- تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة للطالب.

5-  يقوم الطالب باختيار نوع القدرات والمواعيد وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.

6- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة التدريب الصيفي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع كلية الاثار جامعة القاهرة

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