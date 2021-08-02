علي معلول يستمتع بالصيد في عطلته الصيفية..شاهد

قبل عودته للتدريبات

شارك التونسي علي معلول لاعب النادي الأهلي،جمهوره، بصورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهر معلول من عطلته الصيفية علي متن يخت وهو يستمتع بصيد الأسماك.

وفي سياق أخرأكد تقرير تونسي، مؤخرا، أن إدارة النادي الأهلي توصلت إلى اتفاق مع علي معلول نجم الفريق، لتجديد عقده مع القلعة الحمراء.

وذكرت صحيفة “ تونس الرقمية”، أن إدارة النادي الأهلي اتفقت مع علي معلول، على كافة تفاصيل العقد الجديد.

وأضافت الصحيفة التونسية، أنه لا صحة لاشتراط علي معلول، الحصول على نفس الراتب الذي كان سيحصل عليه فرجاني ساسي في الزمالك، لتجديد عقده.

وأوضحت الصحيفة التونسية، أن علي معلول، يرغب في إنهاء مسيرته في النادي الأهلي، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها مع الفريق.