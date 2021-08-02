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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات على المعديات

بأمر المحافظ.. إيقاف 3 معديات مخالفة لشروط التراخيص في البحيرة

حملات علي المعديات
حملات علي المعديات النهرية

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على المتابعة المستمرة ومراجعة جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة والتأكد من سريان تراخيصها وتوافر كافة الاشتراطات الفنية ومقومات السلامة والإلتزام بتحميل الأعداد المقررة وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين .

 

إزالة 3 حالات تعد علي الأراضي الزراعية في البحيرة

إيقاف ٣ معديات مخالفة 

وفى نفس السياق قامت الوحدة  المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بمتابعة أعمال المعديات والمراسي نطاقها وتم غلق وإيقاف عمل ٣ معديات بمنطقة أبو الخاوي والطيرية والواقعة على الرياح البحري لمخالفتها شروط الترخيص.

كما قامت الوحدات المحلية بمراكز إيتاي البارود وشبراخيت والمحمودية بحملات مماثلة لمتابعة أعمال المعديات والمراسي نطاقها والتأكد من الالتزام بالتعريفة والحمولة وسريان التراخيص ووسائل الأمان والالتزام بتطبيق كافة القرارات الاحترازية المقررة .

بأمر المحافظ حملات على المعديات إيقاف ٣ معديات محافظة البحيرة البحيرة محافظ البحيرة

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