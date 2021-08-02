بأمر المحافظ.. إيقاف 3 معديات مخالفة لشروط التراخيص في البحيرة

حملات على المعديات

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على المتابعة المستمرة ومراجعة جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة والتأكد من سريان تراخيصها وتوافر كافة الاشتراطات الفنية ومقومات السلامة والإلتزام بتحميل الأعداد المقررة وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين .

إيقاف ٣ معديات مخالفة

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بمتابعة أعمال المعديات والمراسي نطاقها وتم غلق وإيقاف عمل ٣ معديات بمنطقة أبو الخاوي والطيرية والواقعة على الرياح البحري لمخالفتها شروط الترخيص.

كما قامت الوحدات المحلية بمراكز إيتاي البارود وشبراخيت والمحمودية بحملات مماثلة لمتابعة أعمال المعديات والمراسي نطاقها والتأكد من الالتزام بالتعريفة والحمولة وسريان التراخيص ووسائل الأمان والالتزام بتطبيق كافة القرارات الاحترازية المقررة .