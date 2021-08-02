4 أسباب لـ حرمان الموظف من الترقية بـ قانون الخدمة المدنية

وافق مجلس الوزراء على ترقية 800 ألف موظف بالجهازالإداري للدولة، من الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى.

أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، القرار رقم (٢٦٥) لسنة ٢٠٢١ بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، ومن المقرر أن يطلق الجهاز تطبيقا إلكترونيا خلال أيام؛ يتمكن الموظف عبره من معرفة مدى أحقيته في الترقية.

وفي إطار ذلك يوضح "صدى البلد"، موانع ترقية الموظفين في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وتتمثل الموانع التي تمنع الترقية في :

- لو كنت معار خارج الوحدة

-لو كنت حاصل على إجازة بدون أجر باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل

- لو تم مجازاتك بخصم من الأجر لمدة تزيد على 10 أيام أو جزاء أشد من ذلك ولم يتم محو الجزاء الموقع

لو كنت محال للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوف عن العمل طول مدة الإحالة أو الوقف ولا يجوز في هذه الحالة تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد عن سنتين

ونص قرار صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على ضرورة أن تتأكد الوحدة من انتهاء إجراءات تحديد المستوى الوظيفي لكل موظف وأقدميته فيه طبقًا للوضع في ٢/١١/٢٠١٦، استنادًا إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية، مع احتفاظه بالأقدمية في المستوى الوظيفي بعد التسكين، وتقع المسئولية كاملة على عاتق المسئولين بالوحدة.



ويُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى ٣٠/٦/٢٠٢١ مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها، وفقًا للجدول المرفق بالقرار اعتبارًا من ١/٧/٢٠٢١، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد.

كما نص القرار أيضًا على أن يُرقى شاغلوا الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى ٣٠/٦/٢٠٢١ إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب).

