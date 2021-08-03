تحت مسمى HOPE.. موعد اجتماع الجمعية اليابانية لتطوير العلوم الـ13 لشباب الباحثين

أعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن عقد الجمعية اليابانية لتطوير العلوم JSPS، الاجتماع الثالث عشر لشباب الباحثين تحت مسمى HOPE ، “أونلاين” في الفترة من 7 إلى 11 مارس 2022 حيث يمنح شباب الباحثين المتميزين الفرصة للتحاور مع العلماء الحاصلين على جوائز نوبل والخبراء في مجالات العلوم والتكنولوجيا المختلفة مما يساعد على اكتشاف ملكات الابداع العلمي والابتكار عند الشباب.

وأوضحت أن المجالات المتاحه للمشاركه فى الاجتماع : الفيزياء – الكيمياء – الطب /الفسيولوجى والمجالات المتعلقه بها، بينما شروط التقدم هي أن يكون المرشح من شباب الباحثين المصريين بالجامعات المصرية او المراكز البحثية الذين يدرسون حاليًا لدرجه الدكتوراه او الحاصلين عليها خلال الخمس سنوات الماضيه فى التخصصات السابق الإشاره اليها بعاليه.

واشارت إلى أن هناك بعض المزايا المالية فتتحمل JSPS تكلفة عقد الاجتماع، بينما يتحمل المرشحون التكاليف المرتبطة بإعداد بيئة الانترنت اللازمة للمشاركة فى الاجتماع، بما فى ذلك رسوم الاتصال بالانترنت،بينما آخر موعد للتقدم هو: 20/9/2021



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