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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب طائرة الأهلي: نستعد بقوة للموسم الجديد.. ونسعى للفوز بكل البطولات

صدى البلد

أكد محمد مصيلحي، المدير الفني لـ«رجال طائرة الأهلي»، أن الفريق مقبل على موسم صعب للغاية، وينافس على العديد من البطولات التي يسعى اللاعبون والجهاز الفني للفوز بها وإسعاد الجماهير.

 

وقال المدير الفني لـ«رجال طائرة الأهلي» إن فترة الإعداد التي انطلقت خلال الساعات الماضية تشهد تدريبات بدنية متنوعة، على أن يتم التدرج بالحمل البدني مع عودة اللاعبين الدوليين، خاصة في ظل غموض الموقف بالنسبة لمواعيد منافسات الموسم الجديد، وهو ما يحرم الجهاز الفني من وضع خطة نهائية للإعداد.

 

وأشار “مصيلحي”، إلى أن «رجال طائرة الأهلي» يدخل الموسم الجديد بطموحات كبيرة للغاية، ويسعى لتقديم موسم تاريخي من خلال التتويج بكل البطولات.

 

وأكد أنه يثق في شخصية اللاعبين وقدرتهم على الوفاء بتطلعات الجماهير، لافتًا إلى أن «رجال طائرة الأهلي» يسعى دائمًا إلى الفوز بكل البطولات التي يشارك بها.

 

وأضاف «مع بداية الإعداد للموسم الجديد لا بد أن أتوجه بالشكر إلى مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، وكذلك إلى رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي، لدعمهم المستمر للفريق وسعيهم لتوفير كافة ما يلزم للفترة المقبلة، بعد أن تم التعاقد مع صفقات قوية للغاية آخرها ضم المحترف الأمريكي جاريت مواجاتوتيا».

 

وقال المدير الفني لـ«رجال طائرة الأهلي»: «مواجاتوتيا لاعب مميز للغاية وكان يملك العديد من العروض بأرقام أكبر من التي تم الاتفاق معه عليها، والفضل في ذلك يرجع إلى السرعة والاحترافية التي تعامل بها مجلس الإدارة في هذا الملف، ونأمل أن يقدم المردود المنتظر مع الفريق في المرحلة المقبلة».

 

وألمح مصيلحي إلى أن الموسم المقبل يحمل العديد من التحديات خاصة بعد اعتزال عبد اللطيف عثمان ومحمود رؤوف، وكذلك صعوبة المنافسة في البطولات المختلفة، مؤكدًا أن المسئولية تضاعفت وتقع على عاتق الجميع من أجل الفوز بكل البطولات في الموسم الجديد.

 

واختتم المدير الفني لـ«رجال طائرة الأهلي» تصريحاته بالتأكيد أن الفريق لن يدخر جهدًا في سبيل تقديم أفضل ما يمكن من أجل حصد البطولات، رغم قوة المنافسة، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني واللاعبين لديهم هدف محدد وهو الوجود على منصات التتويج فقط بغض النظر عن أي معوقات.

 

محمد مصيلحي طائرة الأهلي محمود الخطيب رؤوف عبد القادر عبد اللطيف عثمان

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