جامعة حلوان: 8 دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس.. المحاضرات تهتم بتصميم وإنتاج الكتاب الجامعي الإلكتروني.. وتهدف لمواكبة التطور الرقمي

ماجد نجم:

هدفنا تحقيق جودة التعليم والبحث العلمى

تنظيم دورات لأعضاء هيئة التدريس بهدف تنمية القدرات

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان- انطلاقا من حرص الجامعة على تنمية قدراتهم ومهاراتهم- عن خطته التدريبية لشهر أغسطس 2021، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى ابو هشيمة مدير المركز.



وأكد الدكتور ماجد نجم حرص واهتمام جامعة حلوان بتنظيم تلك الدورات التدريبية التى تأتى من منطلق كونها ركيزة أساسية لتطوير العملية التعليمية، وتحسين الأداء، واستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة، بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث لتحقيق جودة التعليم والبحث العلمى، وتبادل الخبرات واكتساب المهارات المختلفة.

وأوضحت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات يقدم برامج تدريبية متطورة ومتنوعة تهدف إلى تحقيق التنمية المهنية والذاتية و تطوير معرفة ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات فى مجال الإدارة ونشر المعرفة واحداث التنمية الذاتية للأفراد والمؤسسات المختلفة بما يحقق التنافسية المحلية والدولية.



وأفادت الدكتورة منى ابو هشيمة مدير المركز أن هذه الدورات تقام بهدف تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه، وأوضحت أن خطة الدورات التدريبية خلال شهر أغسطس أون لاين جاءت لتتماشى مع توجهات وزير التعليم العالى والتى تتمثل فى بداية العام القادم يكون الكتاب الالكتروني وجاءت خطة الدورات التدريبية كالآتي

- تصميم وانتاج الكتاب الجامعى الالكترونى وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء يومي الثلاثاء والأربعاء 10-11 اغسطس.

- أمن الشبكات والمعلومات وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباح يومى الأحد والاثنين 15-16 أغسطس.

- مكافحة الفساد والتعريف به وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء يومي الثلاثاء والأربعاء 17-18 اغسطس .

- علم النفس الإيجابى وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباح يومي الأحد والإثنين 22-23 أغسطس.

- تصميم المقررات الإلكتروني وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء يومي الثلاثاء والأربعاء 24-25 أغسطس.

- إدارة الفريق البحثى وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباح يومي الأحد والاثنين 29-30 أغسطس .

أما الدورات التى تقام فى مقر المركز بدار الضيافة بالحرم الجامعى وفقا للإجراءات الاحترازية كالتالى:



- مهارات الإتصال الفعال وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباح يومي الأحد والاثنين 15-16 أغسطس.

- الحاضنات التكنولوجية واقتصاد المعرفة وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباح يومي الأحد والأثنين 29-30 أغسطس، وتقعد هذه الدورة التدريبية بالتعاون مع مكتب الحاضنات التكنولوجية بجامعة حلوان برئاسة الدكتور ايهاب عبدالرؤوف عيسوي مدير المكتب .

- تهدف البرامج إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.