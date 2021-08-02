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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لتسويق المنتجات .. هشام توفيق: افتتاح 5 محلات جديدة تابعة للغزل والنسيج

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن نصف المنتجات التي تصدر من شركة الغزل والنسيج بالمحلة ستصدر للخارج تحت براند وعلامة خاصة بمصر تخرج للعالم، لافتا إلى أنه من المقرر افتتاح  5 محلات جديدة تابعة للغزل والنسيج، مع مضاعفة عددهم إلى 20 العام المقبل.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": " البراند جديد هو علامة تجارية جديدة ستكون عالمية ويتم تسجيله في دول العالم التي سنصدر لها، حيث إن العلامة الجديدة للمنتجات المصرية من سنة 450 قبل الميلاد للأسطورة التى كانت تنسج للعالم.

واستطرد:"لدينا خطة لإطلاق (البراند الجديد) العلامة التجارية  قبل سبتمبر بعد انتهاء  تسجيله في كل دول العالم»، لافتا إلى أنه تم اختيار 3 منتجات نهائية فقط للتصدير بعد تطوير مصانع الغزل والنسيج.

وأِشار إلى أنه ستكون لدينا خطوط لإنتاج القميص والملابس الداخلية والمنسوجات ستصدر للخارج، مؤكدا أن بعض تصميمات القمصان ستكون على الطريقة الإيطالية.

وأوضح وزير قطاع الأعمال:" كان لابد من العمل علي تغيير المفاهيم المستقرة والتصدي لأصحاب المصالح، لافتا إلي أن الإستثمار في الماضي كان يعتمد علي أن كل شركة تستثمر كما تشاء.

وأضاف:" لا يوجد تصفية لشركات الألومنيوم والكوك، موضحا:" رفعنا الدراسات الخاصة بشركتي الألومنيوم والكوك لرئيس الوزراء ليتخذ القرار المناسب".

وأكمل:"خطط التطوير بمثابة جبل، والمرحلة الأولى تتسم بالصعوبة الشديدة، خاصة في ظل وجود أصحاب المصالح الذين يتعمدون شن الحروب، إما بشكل مباشر أو بشكل كامن، مضيفا:"لدينا القدرة علي الرد على كل المزاعم وحملات التشكيك، والضرب تحت الحزام".

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وزير قطاع الأعمال العام : الدمج آلية لتحسين أداء الشركات وليس هدفا

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ،أن دمج الشركات ليس هدفا فى حد ذاته ولا يؤدى لنجاح شركة ولكنه آلية لتحسين أداء الشركات و فى حال حدوثه يكون نتيجة لخطة ما لدى الشركة التابعة.

أضاف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، فى حواره لـ "صدى البلد" أن الدمج يدعم عمليات التنسيق بين الشركات وبعضها بوجود مجلس ادارة واحد و مراقب حسابات واحد.

وحددت التعديلات التى أقرها البرلمان العام الماضى على قانون 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام، 3 اختيارات للشركات التى تخسر رأسمالها حيث تمنح مدة 3 سنوات يتم فيها اتخاذ واحدة من القرارات الثلاث إعداد دراسات للتطوير  أو الدمج مع شركة رابحة أو الاتجاه نحو تصفيتها.

ونصت المادة 38 من قانون رقم تعديل 185 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 الفقرة ثانية على ضوابط ومعايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة، وفى حالة تآكل حقوق الملكية بالشركة بالكامل يتم عرض الأمر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأس مالها لتغطية الخسائر المرحلة، وفى حال عدم زيادته وجب العرض على الجمعية العامة غير العادية لتصفيتها أو دمجها بشركة أخرى إذا كانت هناك جدوى اقتصادية من ذلك الدمج مع الحفاظ على حقوق العاملين بها.  

ووفقا للقانون، فإنه يتعين على الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام ان توفق أوضاعها خلال مدة أقصاها 3 سنوات، من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

قطاع الاعمال العام هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام شركة الغزل والنسيج محلات جديدة تابعة للغزل والنسيج

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