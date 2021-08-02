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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات تموينية

ضبط كميات كبيرة من السلع التموينية قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة

حملات تموينية في
حملات تموينية في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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في نفس السياق نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين  حملات مكبرة على الأسواق والمخابز  ومحلات المواد الغذائية.

 

أسفرت الحملات عن التحفظ على سيارة محملة بسلع تموينية حيث وردت معلومات بتردد سيارة محملة بسلع  تموينية و تم ضبط الآتي :-

ضبط سلع تموينية قبل بيعها في السوق السوداء 

- ضبط ١١٦٥ كجم سكر تمويني، و ٤٢٠ زجاجة زيت تموينى بما يعادل ٣٥ كرتونة، ١٠ كيس مكرونة تمويني بما يعادل ٥ كيلو .

 

ويذكر أن إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالديوان العام ومديرية التموين قامتا بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاى البارود بحملة مكبرة بنطاق مركز ايتاى البارود أسفرت عن الآتي:-

- ضبط مخزن مبيدات زراعية مغشوشة باجمالى 15000 عبوة تقريبا وآلاف الاستيكرات والعبوات الفارغة والتي يتم تقليدها وإعادة لصق بطاقات بيانات عليها وتم ضبط الآلات والمعدات المستخدمة والتحفظ على المضبوطات.

وشدد محافظ البحيرة، على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط الأسواق  مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

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