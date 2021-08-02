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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نشرة أخبار العالم .. استمرار حرائق الغابات في تركيا .. أمريكا تهدد برد جماعي على إيران بعد استهداف سفينة إسرائيلية

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عدداً من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

اتساع نطاق حرائق الغابات في تركيا.. وكارثة تهدد السياح في مرمريس

يكافح رجال الإطفاء في تركيا حريقا ضخما التهم غابات مرمريس جنوب غرب البلاد، حيث يتم استخدام المروحيات وخراطيم المياه لإطفاء النيران المستمرة لليوم السادس على التوالي قرب المنتجعات السياحية التركية.

بلينكن: رد الفعل بشأن هجوم إيران على سفينة إسرائيل سيكون جماعياً

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم “الاثنين” إن الولايات المتحدة واثقة من أن إيران شنت هجومًا بطائرة مسيرة على ناقلة تديرها إسرائيل كانت تمر عبر المياه الدولية بالقرب من عمان يوم الجمعة.

تركيا.. من هي جماعة أبناء النار المتهمة بإشعال حرائق الغابات؟

تواجه تركيا حرائق غابات غير مسبوقة وسط فشل محاولات السيطرة عليها، في وقت تتهم فيه السلطات التركية الأكراد بإشعال تلك الحرائق.

أدلة جديدة.. تقرير أمريكي يكشف مفاجأة عن أصل فيروس كورونا

أكد تقرير أمريكي صادر عن مشرعين جمهوريين وجود كثير من الأدلة التي تثبت أن فيروس كورونا "كوفيد-19" تسرب من أحد المختبرات في الصين.

زعيم الجمهوريين يرغب في ضرب رئيسة مجلس النواب الأمريكي بالمطرقة

يبدو أن كيفن مكارثي، زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي لم يكن يدرك أن مزاحه، سيدفع به إلى ورطة وأن يجد نفسه مطالب بالاعتذار أو تقديم استقالته من المجلس، وذلك بعدما أعرب عن رغبته في ضرب نانسي بيلوسي زعيمة الديمقراطيين ورئيسة المجلس بالمطرقة.

المغرب يعلن إجراءات مشددة لمواجهة موجة كورونا الجديدة

أعلنت حكومة المغرب، اليوم الإثنين، عن اتخاذ إجراءات جديدة للحد من تفشي وباء فيروس كورونا، والتي تدخل حيز التنفيذ غدا الثلاثاء.

معلومات تفصيلية عن سد جوليوس نيريري في تنزانيا

يعتبر سد جوليوس نيريري في تنزانيا مشروعا قوميا لأبناء الشعب التنزاني، لتوليد الطاقة الكهرومائية للبلاد، حيث ينتظر أن تبلغ سعته التخزينية 34 مليار متر مكعب.

بسبب عيد ميلاده .. كاتب بريطاني: أوباما سيقضي على آلاف الأرواح

انتقد الصحفي البريطاني بيرس مورجان، خطط الرئيس الأمريكي الرابع والأربعين باراك أوباما لإقامة حفل عيد ميلاد ضخم على الرغم من استمرار انتشار سلالة متحور دلتا من كورونا - كوفيد 19 في الولايات المتحدة.

مجازر في إثيوبيا.. قوات آبي أحمد تلقي جثث أهالي تيجراي في النهر

قال مسؤول سوداني، إن السلطات المحلية في ولاية كسلا عثرت على أكثر من 40 جثة، على ما يبدو لأشخاص فروا من الحرب في إقليم تيجراي الإثيوبي المجاور، طافية في النهر بين البلدين خلال الأسبوع الماضي بعضها مصاب بأعيرة نارية أو مقيدة اليدين.

صدق أو لا تصدق.. شعبية رئيس الوزراء البريطاني تتدهور إلى 3%

تعرضت شعبية بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، لانتكاسة غير مسبوقة، حيث انخفضت إلى حوالي 3%، في سابقة لم يشهدها رئيس حكومة في تاريخ المملكة المتحدة.

أمطار 35 يوما سقطت على بريطانيا خلال ساعتين..شاهد

ذكرت صحيفة "اكسبريس" البريطانية أن أمطاراً من المفترض أن تسقط على مدار 35 يوماً انهمرت خلال ساعتين.

الرئيس التونسي يقيل وزيرين جديدين

أقال الرئيس التونسي قيس سعيد، وزيري المالية وتكنولوجيات الاتصال والفلاحة من منصبيهما،  في إطار تحركاته في إعادة الإستقرار لتونس والقضاء على الفساد.

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