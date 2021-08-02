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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أدلة جديدة.. تقرير أمريكي يكشف مفاجأة عن أصل فيروس كورونا

قرير أمريكي يكشف
قرير أمريكي يكشف مفاجأة بشأن تسرب كورونا من مختبر صيني

أكد تقرير أمريكي صادر عن مشرعين جمهوريين وجود كثير من الأدلة التي تثبت أن فيروس كورونا "كوفيد-19" تسرب من أحد المختبرات في الصين.

 

وقال التقرير إن هناك "أدلة وافرة" على أن علماء معهد ووهان الصيني لعلم الفيروسات، وبمساعدة خبراء أمريكيين وبتمويل حكومي، كانوا يعملون على تعديل فيروسات كورونا لإصابة البشر في تجارب كانت تجري بالخفاء.

 

قدم التقرير مايك ماكول، كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، داعيا إلى إجراء تحقيق من الحزبين في أصول جائحة كورونا التي أودت بحياة 4.4 مليون شخص حول أنحاء العالم، وفقا لوكالة "رويترز".

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من جانبها، تنكر الصين مزاعم تسرب فيروس كورونا من مختبر في مدينة ووهان، حيث تم اكتشاف أولى حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19" عام 2019، كما تنفي بكين الاتهامات بالتستر على تفشي الوباء.

 

ويرى معظم الخبراء أن الفيروس حيواني المنشأ، وربما انتقل إلى البشر عن طريق سوق المأكولات البحرية الواقع قرب مختبر ووهان، إلا أن التقرير الأمريكي يؤكد أنه "حان الوقت لاستبعاد السوق الرطبة كمصدر لجائحة كورونا".

 

وذكر الجمهوريون في التقرير "نعتقد أن كثرة الأدلة تثبت أن الفيرو س تسرب من معهد ووهان للفيروسات وأن ذلك حدث في وقت ما قبل 12 سبتمبر 2019.

 

وأشار التقرير إلى أن هناك معلومات جديدة لم يكشف عنها، بشأن بروتوكولات السلامة في مختبر ووهان، بينها طلبية تقدر بنحو 1.5 مليون دولار في يوليو 2019، للتخلص من النفايات الخطرة بالمختبر، الذي كان عمره أقل من عامين.

 

وفي إبريل الماضي، قالت الاستخبارات الأمريكية إنها تتفق مع تقديرات العلماء على أن الفيروس ليس من صنع الإنسان أو معدل وراثيا.

 

لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر أجهزة الاستخبارات، في مايو الماضي، بالإسراع في التحقيق بشأن أصول فيروس كورونا وتقديم تقرير في غضون 90 يوما.

 

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر مطلع على التقييمات الاستخباراتية الحالية أن أجهزة المخابرات لم تتوصل إلى استنتاج محدد حول ما إذا كان فيروس كورونا قد انتقل للبشر من الحيوانات أو من معهد ووهان.

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