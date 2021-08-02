تركيا.. من هي جماعة أبناء النار المتهمة بإشعال حرائق الغابات؟

تواجه تركيا حرائق غابات غير مسبوقة وسط فشل محاولات السيطرة عليها، في وقت تتهم فيه السلطات التركية الأكراد بإشعال تلك الحرائق.

وقالت صحف تركية موالية للنظام مثل "صباح" و"يني شفق" إن جماعة "أبناء النار" المرتبطة بحزب العمال الكردستاني هي المسؤولة عن إشعال حرائق الغابات في تركيا.

وذكرت أن الجماعة الكردية أكدت في إعلان على مواقع التواصل الاجتماعي أن "النظام التركي لا يفهم لغة أخرى، لذلك قررنا تركيعه بالنار".

وأوضحت التقارير أن حسابا يدعى "شبكة رجوفا" مرتبطا بحزب العمال الكردستاني، أطلق مبادرة بعنوان "أبناء النار"، مدعية أن تلك المبادرة هي المسؤولة عن الهجمات في المناطق السياحية في تركيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في وقت سابق، اعتقال أول مشتبه به في إشعال حرائق الغابات، متوعدا بمحاسبة المتورطين.

وقالت مديرية الغابات التركية إنها سجلت 105 حرائق في 35 بلدة ومدينة في أنحاء البلاد منذ يوم الأربعاء.

وربطت الصحف الموالية للحكومة التركية بين الحرائق والأكراد دون تقديم دليل، في ظل ارتفاع وتيرة الجرائم ضد الأكراد في تركيا، لا سيما حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية.

مبادرة أبناء النار

تشير وسائل إعلام تركية إلى ارتباط "أبناء النار" بحزب العمال الكردستاني، موضحة أنها جماعة تهدف إلى ضرب مصالح الدولة التركية.

وتنفذ أبناء النار، هجمات تستهدف بشكل أساسي ممتلكات تابعة لأفراد منتمين لأحزاب السلطة في تركيا.

وفي إبريل الماضي، أضرم "أبناء النار" النيران في عدد من المصانع والسيارات الجسور في اسطنبول وكوجالي وسامسون وغيرها، بعضها تابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

وقبلها، أعلنت الجماعة حرق مستودع تابع لمصنع تركي لصناعة المطاط في مدينة بورصة، قائلة إنه يقوم بتمويل الحرب التركية ضد الأكراد.

وتتهم وسائل إعلام تركية الأكراد بتنظيم حرائق استراتيجية وتنفيذ ما وصفته بـ"الهجمات الإرهابية" في مختلف المدن التركية.

والعام الماضي، اتهمت أنقرة مجموعة "أبناء النار" بإضرام النار في مناطق الغابات القريبة من الأحياء السكنية والصناعية في مدن مثل هاتاي وكهرمان مرعش وطرابزون، والتي ألحقت أضراراً بالعديد من المنازل والشركات والمصانع.

ولقي 8 أشخاص مصرعهم على الأقل، وتم إجلاء آلاف السكان والسياح بسبب حرائق الغابات المتواصلة ف تركيا.

فيما دعا أردوغان الجميع إلى "انتظار نتائج التحقيق الذي تجريه السلطات في أسباب حرائق الغابات المتزامنة في البلاد".