عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا.. من هي جماعة أبناء النار المتهمة بإشعال حرائق الغابات؟

تركيا.. من هي جماعة
تركيا.. من هي جماعة أبناء النار المتهمة بإشعال حرائق الغابات

تواجه تركيا حرائق غابات غير مسبوقة وسط فشل محاولات السيطرة عليها، في وقت تتهم فيه السلطات التركية الأكراد بإشعال تلك الحرائق.

 

وقالت صحف تركية موالية للنظام مثل "صباح" و"يني شفق" إن جماعة "أبناء النار" المرتبطة بحزب العمال الكردستاني هي المسؤولة عن إشعال حرائق الغابات في تركيا.

 

وذكرت أن الجماعة الكردية أكدت في إعلان على مواقع التواصل الاجتماعي أن "النظام التركي لا يفهم لغة أخرى، لذلك قررنا تركيعه بالنار".

اتساع نطاق حرائق الغابات في تركيا.. وكارثة تهدد السياح في مرمريس

تركيا.. إخلاء عشرات القرى والمنتجعات السياحية بسبب حرائق الغابات

وأوضحت التقارير أن حسابا يدعى "شبكة رجوفا" مرتبطا بحزب العمال الكردستاني، أطلق مبادرة بعنوان "أبناء النار"، مدعية أن تلك المبادرة هي المسؤولة عن الهجمات في المناطق السياحية في تركيا.

 

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في وقت سابق، اعتقال أول مشتبه به في إشعال حرائق الغابات، متوعدا بمحاسبة المتورطين.

 

وقالت مديرية الغابات التركية إنها سجلت 105 حرائق في 35 بلدة ومدينة في أنحاء البلاد منذ يوم الأربعاء.

 

وربطت الصحف الموالية للحكومة التركية بين الحرائق والأكراد دون تقديم دليل، في ظل ارتفاع وتيرة الجرائم ضد الأكراد في تركيا، لا سيما حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية.

 

مبادرة أبناء النار

تشير وسائل إعلام تركية إلى ارتباط "أبناء النار" بحزب العمال الكردستاني، موضحة أنها جماعة تهدف إلى ضرب مصالح الدولة التركية.

 

وتنفذ أبناء النار، هجمات تستهدف بشكل أساسي ممتلكات تابعة لأفراد منتمين لأحزاب السلطة في تركيا.

 

وفي إبريل الماضي، أضرم "أبناء النار" النيران في عدد من المصانع والسيارات الجسور في اسطنبول وكوجالي وسامسون وغيرها، بعضها تابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

 

وقبلها، أعلنت الجماعة حرق مستودع تابع لمصنع تركي لصناعة المطاط في مدينة بورصة، قائلة إنه يقوم بتمويل الحرب التركية ضد الأكراد.

 

وتتهم وسائل إعلام تركية الأكراد بتنظيم حرائق استراتيجية وتنفيذ ما وصفته بـ"الهجمات الإرهابية" في مختلف المدن التركية.

 

والعام الماضي، اتهمت أنقرة مجموعة "أبناء النار" بإضرام النار في مناطق الغابات القريبة من الأحياء السكنية والصناعية في مدن مثل هاتاي وكهرمان مرعش وطرابزون، والتي ألحقت أضراراً بالعديد من المنازل والشركات والمصانع.

 

ولقي 8 أشخاص مصرعهم على الأقل، وتم إجلاء آلاف السكان والسياح بسبب حرائق الغابات المتواصلة ف تركيا.

 

فيما دعا أردوغان الجميع إلى "انتظار نتائج التحقيق الذي تجريه السلطات في أسباب حرائق الغابات المتزامنة في البلاد".

تركيا حرائق الغابات حرائق تركيا الأكراد أبناء النار أردوغان

موضوعات متعلقة

اتساع نطاق حرائق الغابات في تركيا.. وكارثة تهدد السياح في مرمريس

تركيا.. إخلاء عشرات القرى والمنتجعات السياحية بسبب حرائق الغابات

ترشيحاتنا

مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية .. إخوان ليبيا والسعي الخفي للسلطة |قراءة

الصفقة الكبرى..مؤسس تويتر يقترب من الاستحواذ على Afterpay بـ 29 مليار دولار

أدلة جديدة تقود لاكتشاف مدينة أتلانتا المفقودة منذ عام 6200 قبل الميلاد

استعدادا لمواجهة المحلة.. الزمالك يفوز على مياه البحيرة بسباعية نظيفة

توتنهام يقرر معاقبة هاري كين لهذا السبب

ماذا فعل مسئولو كفر الشيخ في تمثال زويل بـ دسوق؟.. شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال يضرب القاهرة الكبرى.. دون بلاغات بوقوع إصابات

ننشر أول صور للعملات البلاستيكية الجديدة فئة 10 و20 جنيها

أنا بموت ادعولي .. الفنانة سمر في أول تعليق بعد حادث مروع| شاهد

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

متابعونه بالملايين|إطلاق الرصاص على أحد مشاهير تيك توك ووفاته داخل سينما

للموظف المفصول بغير الطريق التأديبي حق الطعن وطلب التعويض

حالتها النفسية سيئة.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

بديل قوي لـ رمضان صبحي حال رحيله| بيراميدز يقتحم صفقة الأهلي.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية بكل قوة لتطوير قدراتها القتالية لحماية الأمن القومى

احم حياتك .. 5 نصائح مهمة تساعدك للتغلب على موجة الطقس الحار

بمشاركة الرفال| تدريبات جوية مشتركة بين مصر والإمارات

وصول الغواصة "S-44" الألمانية إلى قاعدة الإسكندرية لتنضم للقوات البحرية.. فيديو وصور

فيديو

فيديو جراف.. قصة مصرع "يوتيوبر" شهير من أعلي جبل

وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية بكل قوة لتطوير قدراتها القتالية لحماية الأمن القومى

9 قدرات استثنائية .. الغواصة S 44 تنضم للأسطول المصري

فيديوجراف.. حلم مستحيل.. شريهان تروي معاناة ولادتها الأخيرة

المزيد

ساحة رأي

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

عادل مبروك يكتب: بدون انذار

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «6»

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (13)

نرمين الشال تكتب: «الناجي الوحيد».. بين ذكاء المسوق وغفلة المستهلك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

د.مجدي بدران

البصق ظاهرة عدوانية تهدد صحة المواطنين

محمد أرسلان

قصة صعود وأفول نهضة الإخوان

كريمة أبو العينين

لوكاشينكو يعظ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة المجتمع والقضاء على البطالة

اﻟﻤﺰﻳﺪ