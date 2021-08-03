فودة يستقبل السفير القبرصي خلال زيارته لـ شرم الشيخ ودهب

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء الإثنين، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ السفير "هومرمافروماتيس" سفير قبرص لدى مصر، وذلك خلال زيارته لمدينتي شرم الشيخ ودهب في الفترة من 2 إلى 4 أغسطس الجاري.

جاء بناء على دعوة محافظ جنوب سيناء، للسفير، بغرض دعم وتوطيد أواصر الصداقة والتعاون بين الشعبين المصري والقبرصي والترويج محافظ جنوب سيناء يستقبل السفير.



من جهته، رحب محافظ جنوب سيناء، بالسفير القبرصي، متمنيا له الاستمتاع خلال جولته السياحية بمدينتي شرم الشيخ ودهب، مثمنا دور السفير في استمرار دعم والتعاون بين البلدين.

من جانبه، أعرب السفير القبرصي عن سعادته البالغة بمحافظ جنوب سيناء، التي تعد المرة الثالثة له، حيث كانت الأولى في سانت كاترين خلال احتفالية “هنا نصلي معا”، والثانية في محمية رأس محمد بحضور وزيرة البيئة.

وتناول اللقاء بحث توقيع اتفاقية تآخي بين مدينة شرم الشيخ، وإحدى المدن بدولة قبرص، بغرض التعاون بين البلدين، والتبادل السياحي والثقافي.

وفي ختام اللقاء، قدم محافظ جنوب سيناء، درع المحافظة، للسفير، وهدية تذكارية؛ تعبيرا عن روح التعاون والتميز في العلاقات بين البلدين.

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السفير القبرصي

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