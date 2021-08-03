عاجل
على طريقة موانا| جلسة تصوير لـ محمد ثروت وزوجته.. شاهد فودة يوجه بتحويل محطة تموين السيارات بهضبة أم السيد لمركز خدمات متكامل في أولى جلسات مؤتمر الإفتاء العالمي.. العلماء يؤكدون: مشكلات العالم أصبحت معقدة.. والإفتاء الجماعي أشد إلحاحا اليوم عن ذي قبل.. والفتوى الشرعية أهم المناصب الدينية بعد سباق المشايخ مع كورونا 15 أغسطس.. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول مهارات الاتصال الفعال الديهي: دار الإفتاء حققت شبه معجزة في إعادة تأهيل مفهوم الفتوى.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة يستقبل السفير القبرصي خلال زيارته لـ شرم الشيخ ودهب

فودة مع السفير القبرصي
فودة مع السفير القبرصي

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء الإثنين، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ السفير "هومرمافروماتيس" سفير قبرص لدى مصر، وذلك خلال زيارته لمدينتي شرم الشيخ ودهب في الفترة من 2 إلى 4 أغسطس الجاري.

جاء بناء على دعوة محافظ جنوب سيناء، للسفير، بغرض دعم وتوطيد أواصر الصداقة والتعاون بين الشعبين المصري والقبرصي والترويج محافظ جنوب سيناء يستقبل السفير.

من جهته، رحب محافظ جنوب سيناء، بالسفير القبرصي، متمنيا له الاستمتاع خلال جولته السياحية بمدينتي شرم الشيخ ودهب، مثمنا دور السفير في استمرار دعم والتعاون بين البلدين.

من جانبه، أعرب السفير القبرصي عن سعادته البالغة بمحافظ جنوب سيناء، التي تعد المرة الثالثة له، حيث كانت الأولى في سانت كاترين خلال احتفالية “هنا نصلي معا”، والثانية في محمية رأس محمد بحضور وزيرة البيئة.

وتناول اللقاء بحث توقيع اتفاقية تآخي بين مدينة شرم الشيخ، وإحدى المدن بدولة قبرص، بغرض التعاون بين البلدين، والتبادل السياحي والثقافي.

وفي ختام اللقاء، قدم محافظ جنوب سيناء، درع المحافظة، للسفير، وهدية تذكارية؛ تعبيرا عن روح التعاون والتميز في العلاقات بين البلدين.

اقرا ايضا :

جدارية الرئيس السيسى تزين كورنيش طور سيناء الجديد 

السفير القبرصي

FB_IMG_1627943182940~3
FB_IMG_1627943182940~3
FB_IMG_1627943179943
FB_IMG_1627943179943
FB_IMG_1627943163937~2
FB_IMG_1627943163937~2
اللواء خالد فودة جنوب سيناء سفير قبرص شرم الشيخ دهب غريب

ترشيحاتنا

مدرب حراس المنتخب الأولمبي: الشناوي يستحق الاحتراف في أوروبا

الأمر متروك لها.. هل وافقت ياسمين عبد العزيز على الخروج من المستشفى؟

هل يجوز للابن الزواج من امرأة طلقها والده قبل الدخول بها؟ علي جمعة يجيب

أولمبياد طوكيو.. فرنسا تتأهل لـ نصف نهائي كرة اليد وتنتظر الفائز من مصر وألمانيا

كنت فاكراه كريستيانو رونالدو.. عبير صبري تكشف كواليس صورتها مع رونالدينيو| خاص

كريم شحاتة: أتمنى تتويج الزمالك بالدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

ننشر أول صور للعملات البلاستيكية الجديدة فئة 10 و20 جنيها

مقتل نجم أياكس أمستردام برصاصة في الرأس

حالتها النفسية سيئة.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

بعد أول ظهور منذ شهور.. القصة الكاملة لأزمة إيمان الحصري الصحية

حكم تكرار السورة بعد الفاتحة في كل ركعة .. الإفتاء توضح

شاهد... تامر أمين يفتح النار على رمضان صبحي | لهذا السبب

فقد الوعى.. تفاصيل مرض بيومى فؤاد فى الإمارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية بكل قوة لتطوير قدراتها القتالية لحماية الأمن القومى

احم حياتك .. 5 نصائح مهمة تساعدك للتغلب على موجة الطقس الحار

بمشاركة الرفال| تدريبات جوية مشتركة بين مصر والإمارات

وصول الغواصة "S-44" الألمانية إلى قاعدة الإسكندرية لتنضم للقوات البحرية.. فيديو وصور

فيديو

مشرف المنتخب الفرنسي: فراعنة اليد الأقوى في طوكيو.. والدمج بين الخبرة والشباب يحسب للمدرب الإسباني.. فيديو

فيديوجراف.. أسرار في حياة رشدي أباظة.. وصيته وعدد زيجاته

كل ما تريد معرفته عن العملات البلاستيكية الجديدة وفوائدها "فيديوجراف"

فيديو جراف.. قصة مصرع "يوتيوبر" شهير من أعلي جبل

المزيد

ساحة رأي

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

د. علاء الشال يكتب: السيدة خديجة ومواقفها المشهودة مع الرسول (3)

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

عادل مبروك يكتب: بدون انذار

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «6»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

د.مجدي بدران

البصق ظاهرة عدوانية تهدد صحة المواطنين

محمد أرسلان

قصة صعود وأفول نهضة الإخوان

كريمة أبو العينين

لوكاشينكو يعظ

اﻟﻤﺰﻳﺪ