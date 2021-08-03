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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كريم شحاتة: فرجاني ساسي كان "بينَيِّم" الزمالك

فرجاني ساسي
فرجاني ساسي

قال كريم حسن شحاتة، المدير الرياضي لفريق البنك الأهلي، إن الزمالك يسير بشكل جيد مع مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون.

وأضاف كريم حسن شحاتة، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :"كارتيرون أعاد التوازن للزمالك مرة أخرى وأدعم عودته، ويكفي أن الفريق لا يزال متصدرا للدوري رغم الأزمات التي يمر بها".

وأكمل:" للأسف فرجاني ساسي كان بينيم الزمالك، ولم يكن يرغب في تمديد تعاقده مع الفارس الأبيض".

أزمة الدحيل والزمالك بسبب فرجاني ساسي 

يواجه نادي الدحيل القطري، أزمة؛ بعد ساعات قليلة، من إعلان تعاقده مع فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك، لمدة 3 مواسم، في صفقة انتقال حر.

نادي الزمالك تحرك، عقب إعلان الدحيل القطري ضم فرجاني ساسي، حيث قرر مجلس إدارة القلعة البيضاء، تقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، ضد اللاعب التونسي، لرحيله عن النادي، رغم عقده الممتد مع القلعة النادي الأبيض لنهاية الموسم الجاري.

كما ترددت أنباء عن رفض اتحاد الكرة إرسال البطاقة الدولية الخاصة بـ فرجاني ساسي، إلا بعد انتهاء الموسم الحالي في مصر، وهو ما قد يستبب في تعطيل انطلاقة اللاعب مع الدحيل القطري.

الدحيل القطري سيتعين عليه اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، لاستخراج بطاقة مؤقتة لـ فرجاني ساسي، بعد رفض اتحاد الكرة المصري إرسال البطاقة الدولية للاعب.

ورفض فرجاني ساسي تجديد عقده مع نادي الزمالك؛ بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مع مجلس إدارة القلعة البيضاء حول الأمور المادية.

تمرد فرجاني ساسي
 

فرجاني ساسي غادر مصر في شهر مايو الماضي، للانضمام إلى المنتخب التونسي، لكنه لم يعود بعد ذلك، حيث أبلغ وكيل اللاعب، مجلس إدارة نادي الزمالك، بأن عقد الدولي التونسي انتهى، وهو أمر غريب، لأنه من المعروف أن عقود لاعبي كرة القدم تنتهي في معظم الأحوال إما في شهر يونيو أو بنهاية الموسم.

حاول مجلس إدارة نادي الزمالك التوصل مع فرجاني ساسي مرات عديدة، بعد سفره إلى تونس، “ حسبما ذكر حسين لبيب الرئيس المؤقت لإدارة القلعة البيضاء”، للتفاوض مع معه حول تجديد عقده، لكن اللاعب رفض الرد على مجلس إدارة القلعة البيضاء.

انتقال فرجاني ساسي إلى الدحيل، لم يكن مفاجأة بالنسبة للجميع، خاصة وأن اسم اللاعب ارتبط بالانتقال إلى صفوف النادي القطري، منذ أكثر من 7 أشهر.

اختار فرجاني ساسي الانضمام إلى الدحيل، نظرا للعقد المالي الضخم، حيث سيتاقضي اللاعب 3 ملايين يورو سنويا.

فرجاني ساسي  “ معشوق جماهير القلعة البيضاء” غادر نادي الزمالك من الباب الخلفي، حيث كان بإمكان اللاعب إنهاء علاقته مع النادي الأبيض بطريقة ودية، وتفادي غضب جماهير الزمالك، التي ساندته كثيرا، حتى في أسوأ ظروفه.

الزمالك كارتيرون فرجاني ساسي

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