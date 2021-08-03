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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 3 أغسطس

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الاثنين  الموافق 2 أغسطس ، 23 ذو الحجة 1442  هجرية.

 

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس ، 24 ذو الحجة  1442 هجرية:

 

مواقيت الصلاة في القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 3:37  ص

وقت الشروق 5:14 ص

موعد آذان الظهر 12:01 ص

موعد آذان العصر 38: 3

موعد آذان المغرب 6:49 م

موعد آذان العشاء 8:15

 

 مواعيد الصلاة في الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 3:38 ص

وقت الشروق 5:17  ص

موعد آذان الظهر 12:06

موعد آذان العصر 3:45

موعد آذان المغرب 6:55 م

موعد آذان العشاء 8:23 م. 

   

 مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:31

وقت الشروق 5:09 م

موعد آذان الظهر 11:57 م

موعد آذان العصر 3:35 م

موعد آذان المغرب 6:46 م

موعد آذان العشاء 8:12  م.       

 

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 3:32 ص

وقت صلاة الشروق 5:05 ص

وقت صلاة الظهر 11:49

موعد صلاة  العصر 3:22 م

وقت صلاة المغرب 6:33 م

وقت صلاة العشاء 7:56 م.       

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 3:45

وقت صلاة الشروق 5:15 ص

وقت صلاة الظهر 11:55 ص

موعد آذان العصر 3:22

موعد آذان المغرب 6:35 م

موعد آذان العشاء 7:55

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