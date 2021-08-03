عاجل
على طريقة موانا| جلسة تصوير لـ محمد ثروت وزوجته.. شاهد فودة يوجه بتحويل محطة تموين السيارات بهضبة أم السيد لمركز خدمات متكامل في أولى جلسات مؤتمر الإفتاء العالمي.. العلماء يؤكدون: مشكلات العالم أصبحت معقدة.. والإفتاء الجماعي أشد إلحاحا اليوم عن ذي قبل.. والفتوى الشرعية أهم المناصب الدينية بعد سباق المشايخ مع كورونا 15 أغسطس.. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول مهارات الاتصال الفعال الديهي: دار الإفتاء حققت شبه معجزة في إعادة تأهيل مفهوم الفتوى.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ثورة في مستقبل المطاعم.. "طباخ آلي" يحضر الطعام للزبائن في دقائق

طباخ الي
طباخ الي

يحرك روبوت ذراعيه تلقائيا؛ لتسليم طلبية مكرونة داخل مطعم في العاصمة اللاتفية ريغا، حيث يمكن للزبائن مراقبة “الرجل الآلي” يحضر لهم الطعام، في تكنولوجيا، تقدم لمحة عما قد يكون عليه المستقبل في قطاع المطاعم.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، رغم وجود صالة للأكل وطاولات، يفضل معظم الزبائن خدمة الطلبات الخارجية، إذ لا تزال لاتفيا تفرض إبراز شهادات التلقيح على الراغبين في الجلوس داخل المطاعم.

وتقول إيفيتا راتينيكا، وهي مدرّسة ومستشارة تربوية في ريغا: «كان الطعام أفضل مما كنت أتوقع»> وتعتزم راتينيكا تشجيع تلامذتها على المجيء إلى المكان لمراقبة الروبوت الجديد خلال عمله، معتبرة أن كافيتريا المدرسة قد تضم مثل هذا الجهاز في غضون «بضع سنوات».

وصُمم الطباخ في يناير 2018 على يد كونستانتينيس كوركيومكينز ويانيس بوروكس، اللذين يديران سلسلة مطاعم «ووكي توكي» للوجبات السريعة في لاتفيا منذ عام 2009. أما الهدف من هذه الخطوة فيتمثل في إحداث ثورة في القطاع.

ويقول بوروكس: «هذا الروبوت يحل محل من 4 إلى 6 موظفين، ما يقلل بشكل كبير من تكاليف اليد العاملة».

لكنه يؤكد أن استخدام الروبوتات لن يزيد معدل البطالة، قائلا: «الروبوت لن يحل محل الأشخاص الذين يريدون الحصول على وظيفة في مجال المطاعم، أو أن يصبحوا طهاة أو نجوم مطبخ، لكنه سيحل محل الوظائف المنخفضة الأجر التي لم يعد يريدها معظم الناس».

وشهدت تكنولوجيا الروبوتات في المطاعم اهتماما متزايدا في السنوات الأخيرة عززته جائحة «كوفيد 19».

وفي مطعم افتُتح أخيرا في باريس، يمكن للزبائن مشاهدة روبوتات تعد البيتزا وتخبزها وتوضبها بمعدل 80 شطيرة في الساعة.

وفي الولايات المتحدة، يحضّر روبوت يدعى «سالي» مصنّع من شركة «شوبوتيكس» السلطات لبيعها على جهاز توزيع آلي.

كما أن شركة بريطانية قدّمت العام الماضي مطبخاً آلياً بالكامل بسعر لا يقل عن 248 ألف جنيه إسترليني (345 ألف دولار).

وقد صُمم «روبو إيتز» لتولي مهمات مرتبطة بإعداد الطعام، مع تحسين سلامة الغذاء والقضاء على مخاطر العدوى في المطابخ المكتظة، وبُرمج الروبوت لإعداد 3 أطباق مختلفة من المعكرونة.

ويمكن لهذا الطبّاخ الآلي- وفق مطوّريه- إعداد مئات الوصفات، مع مراعاة ذوق المالك والحساسيات الغذائية، ويقول كوركيومكينز إن «ذراع الروبوت هي التي تسبب لنا أقل درجة من المشكلات، فنحن نبرمجها فقط للقيام بما نحتاج إليه». 

ويشير إلى أن «التحدي الحقيقي يتمثل في تصميم وابتكار مطبخ كامل حول الروبوت، يجب أن يحتوي على كل مكونات الطعام والتوابل والصلصات والمقالي الدوارة للغلي والقلي».

ويعتبر القائمان على المشروع، أن هذا الروبوت سيبدأ درّ الأرباح عليهما في غضون عامين.

ويلفت بوروكس إلى أن «موظف المطبخ يكلف الشركة في المعدل في الاتحاد الأوروبي نحو 16 يورو في الساعة، بما يشمل الأجور والضرائب والتأمين والتدريب وما إلى هنالك».

ويضيف: «الروبوت لا يحتاج إلى تأمين صحي، ولا يمرض أطفاله، ولا يحصل على أيام عطلة أو إجازة أمومة، ولا يتذمر كما لا يمكنه إحضار عدوى (كوفيد) إلى العمل».

وتعدّ الشركة خططا توسعية مع مكاتب للبيع في كندا والولايات المتحدة، وفريق تقني في ريغا لبرمجة الروبوتات.

وعُرضت هذه التقنية في وقت سابق هذا العام خلال معرض لاس فيغاس للإلكترونيات في الولايات المتحدة.

ولا يخشى المشاركان في تطوير هذا المفهوم التنافس مع روبوتات مماثلة أخرى.

ويقول كوركيومكينز: «روبوتنا مطور للقيام بمهام ووظائف أكثر من مجرد صنع البيتزا. هدفنا صنع روبوت يمكن أن يكون مفيداً لتحضير أنواع كثيرة من الأطعمة والمطابخ والأطباق».

واستطرد: «نأمل أن يصبح روبوت المطبخ رائجاً مثل السيارات الكهربائية».

المستقبل روبوت مطعم ريغا منوعات

موضوعات متعلقة

قيمتها 50 مليون دولار.. العثور على ياقوتة تزن 80 كجم في هذه الدولة

طالب طب يتفاجئ بجثة صديقه أثناء التدريب على التشريح في الكلية

اسمى قيم المجتمع.. يوم الصداقة العالمي يبرز قيمة الصديق في حياتنا البشرية

مسيرات استعراضية بالثعابين.. الهند تحتفل بمهرجان خاص بالأفاعي

أثار الخوف في النفوس.. السجن 5 سنوات لبريطاني قتل 9 قطط

السجن 10 سنوات لـ رجل إطفاء أشعل 7 حرائق عمدًا

من تيك توك إلى جينيس.. أمريكية تسجل أكبر فم لأنثى في العالم

بسبب قرونه.. حيوان وحيد القرن معرّض للإنقراض

ترشيحاتنا

مدرب حراس المنتخب الأولمبي: الشناوي يستحق الاحتراف في أوروبا

الأمر متروك لها.. هل وافقت ياسمين عبد العزيز على الخروج من المستشفى؟

هل يجوز للابن الزواج من امرأة طلقها والده قبل الدخول بها؟ علي جمعة يجيب

أولمبياد طوكيو.. فرنسا تتأهل لـ نصف نهائي كرة اليد وتنتظر الفائز من مصر وألمانيا

كنت فاكراه كريستيانو رونالدو.. عبير صبري تكشف كواليس صورتها مع رونالدينيو| خاص

كريم شحاتة: أتمنى تتويج الزمالك بالدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

ننشر أول صور للعملات البلاستيكية الجديدة فئة 10 و20 جنيها

مقتل نجم أياكس أمستردام برصاصة في الرأس

حالتها النفسية سيئة.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

بعد أول ظهور منذ شهور.. القصة الكاملة لأزمة إيمان الحصري الصحية

حكم تكرار السورة بعد الفاتحة في كل ركعة .. الإفتاء توضح

شاهد... تامر أمين يفتح النار على رمضان صبحي | لهذا السبب

فقد الوعى.. تفاصيل مرض بيومى فؤاد فى الإمارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية بكل قوة لتطوير قدراتها القتالية لحماية الأمن القومى

احم حياتك .. 5 نصائح مهمة تساعدك للتغلب على موجة الطقس الحار

بمشاركة الرفال| تدريبات جوية مشتركة بين مصر والإمارات

وصول الغواصة "S-44" الألمانية إلى قاعدة الإسكندرية لتنضم للقوات البحرية.. فيديو وصور

فيديو

مشرف المنتخب الفرنسي: فراعنة اليد الأقوى في طوكيو.. والدمج بين الخبرة والشباب يحسب للمدرب الإسباني.. فيديو

فيديوجراف.. أسرار في حياة رشدي أباظة.. وصيته وعدد زيجاته

كل ما تريد معرفته عن العملات البلاستيكية الجديدة وفوائدها "فيديوجراف"

فيديو جراف.. قصة مصرع "يوتيوبر" شهير من أعلي جبل

المزيد

ساحة رأي

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

د. علاء الشال يكتب: السيدة خديجة ومواقفها المشهودة مع الرسول (3)

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

عادل مبروك يكتب: بدون انذار

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «6»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

د.مجدي بدران

البصق ظاهرة عدوانية تهدد صحة المواطنين

محمد أرسلان

قصة صعود وأفول نهضة الإخوان

كريمة أبو العينين

لوكاشينكو يعظ

اﻟﻤﺰﻳﺪ