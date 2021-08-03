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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كنت فاكراه كريستيانو رونالدو.. عبير صبري تكشف كواليس صورتها مع رونالدينيو| خاص

عبير صبري
عبير صبري

كشفت الفنانة عبير صبري، كواليس صورتها مع نجم كرة القدم البرازيلي رونالدينيو، خلال أجواء احتفالية التضامن مع مصابي انفجار مرفأ بيروت، الذي أقيم في لبنان.

 

وقالت عبير صبري لـ"صدى البلد": "كنت ألتقط الصور الجماعية رفقة بعض الفنانين، وبعض الشخصيات في الحفل، ولم أكن أعرف أنه لاعب كرة قدم عالمي".

 

وتابعت عبير صبري: "عندما سألت بعد ذلك؛ أخبروني أنه لاعب كرة قدم اسمه رونالدينيو؛ فأجبت متعجبة هو دة كريستيانو رونالدو ".

 

واختتمت عبير صبري تصريحاتها: "أنا مليش في الكورة، ومش بتابعها أوي، زوجي فقط هو من يتابعها، وأنا نزِّلت الصورة، وكتبت عليها كده؛ لما عرفت إنه نجم عالمي".

 

وكانت عبير صبري قد نشرت صورة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت فيها مع الفنانة إلهام شاهين، و رونالدينيو.

 

وكتبت صبري معلقة عليها: "احتفاليه تضامن مع مصابي انفجار مرفا بيروت الحبيبة، مع رونالدينو، كل السلامه للبنان وأهله️".

 

كما شاركت الفنانة عبير صبري متابعيها صورة جديدة لها، رفقة زوجها، المحامي أيمن البياع، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وظهرت عبير صبري علي شاطئ البحر في أثناء قضاء عطلتها الصيفية رفقة زوجها أيمن البياع في بيروت.

 

وشاركت الفنانة عبير صبري ، في سباق دراما رمضان 2021، بمسلسل «موسى» لـ محمد رمضان، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

 

 

مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

 

 

وتدور أحداث مسلسل موسى في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب. 

 

عبير صبري تنفي شائعة وفاة دلال عبد العزيز

وفي سياق أخر أعربت الفنانة عبير صبري عن غضبها  من نشر شائعة وفاة النجمة دلال عبد العزيز .

وكتبت عبير صبري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : استاذه دلال بخير الحمد لله ومفيش داعي للاشاعات السخيفة، ربنا ينتقم من أي موقع ينشر خبر غلط حرام عليكم بناتها ربنا بشفيها ويعافيها

 

ونفى الإعلامي رامي رضوان ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك عن وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز متأثره بإصابتها بفيروس كورونا.

 

عبير صبري رونالدينهو الفنانة عبير صبري كواليس صورتها مع نجم كرة القدم البرازيلي البرازيلي رونالدينهو

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