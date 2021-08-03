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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة خدمات صدى البلد.. حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الدواجن والذهب والدولار والحديد

نشرة خدمات صدى البلد
نشرة خدمات صدى البلد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من حالة الطقس وأسعار الدواجن ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت، نستعرضها فيما يلي:

مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 3 أغسطس
يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الاثنين  الموافق 2 أغسطس ، 23 ذو الحجة 1442  هجرية.

 

شديد السخونة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة بالمحافظات اليوم الثلاثاء 3 أغسطس
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، مائل للحرارة رطب على كافة الأنحاء ليلا، مع شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

 

أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الثلاثاء 3 أغسطس
ينشر موقع "صدى البلد" عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 3-8-2021، في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

 

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 3 -8-2021
ننشر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 3 -8-2021، وفقا لأخر تحديث في البنوك العاملة في مصر.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021

استقر سعر الذهب في مصر بأول تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 3-8-2021، بعد ان تراجع سعر المعدن الأصفر علي مستوي الأعيرة..

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء في مصر 3-8-2021
يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من  الحديد و الأسمنت اليوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021، بعد إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن زيادة أسعار طن الحديد في الأسواق.

 

 

 

 

 

 

نشرة خدمات صدى البلد صدى البلد اسعار الدواجن مواقيت الصلاة

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