تطورات خطيرة في العلاقات الأمريكية الروسية

قال سفير روسيا في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن ظروف عمل الدبلوماسيين الروس في الولايات المتحدة، في تفاقم مستمر.

واتهمت الولايات المتحدة، روسيا، بتدبير عملية اختراق ضخمة، وضغطت على الدولة؛ لعدم بذل المزيد من الجهد للتعامل مع المتسللين المحليين، الذين شنوا مؤخرًا هجمات فدية عالمية.

ونفت روسيا، مزاعم التورط في أنشطة إلكترونية خبيثة، لكنها وافقت على التعاون في القبض على مجرمي الإنترنت.

وفي رد فعل، قال سيرجي ناريشكين، مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسي، إن ادعاءات الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة، بأن روسيا كانت تحاول التدخل في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لعام 2022 بـ"معلومات مضللة"؛ هي مجرد طريقته للتحوط من خطر هزيمة الحزب الديمقراطي.

وأضاف أنه "أصبح مملًا بعض الشيء بالفعل سماع نفس الاتهامات التي لا أساس لها من جديد، إنه مثل رقم قياسي محطم”.

وتابع “نحن نتفهم لماذا وفي السعي وراء الأهداف التي يتحدث عنها رئيس الولايات المتحدة، يستعد الحزب الديمقراطي لانتخابات منتصف المدة في عام 2022، ومن الواضح أنه يشعر ببعض عدم اليقين ويبحث عن الحجج في حالة عدم نجاح الانتخابات بالنسبة لـ الحزب الديمقراطي”.



وأشار ناريشكين أيضًا إلى أن الولايات المتحدة تركز على البحث عن كبش فداء وأعداء خارجيين بدلاً من اكتشاف الجذور الداخلية لمشاكلهم عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الهجمات الإلكترونية الأخيرة ودور موسكو المزعوم فيها.