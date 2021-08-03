أعراض وأسباب داء كرون وعلاجات طبيعية تخلصك منها

أعراض وأسباب مرض كرون عديدة فهو مرض من أمراض الأمعاء الالتهابية (IBD) ويحدث داء كرون بشكل شائع في الأمعاء الدقيقة والقولون ويمكن أن يؤثر على أي جزء من الجهاز الهضمي (GI)، من الفم إلى فتحة الشرج.

ما هو مرض كرون

يمكن أن يشمل مرض كرون بعض أجزاء من الجهاز الهضمي ويتخطى أجزاء أخرى و تختلف الأعراض ويمكن أن تتغير بمرور الوقت في الحالات الشديدة ، يمكن أن يؤدي المرض إلى نوبات مضاعفات تهدد الحياة.

هل مرض كرون خطير



غالبًا ما تتطور أعراض داء كرون تدريجيًا وقد تتفاقم بعض الأعراض أيضًا بمرور الوقت و على الرغم من أنه من الممكن ، إلا أنه من النادر أن تتطور الأعراض بشكل مفاجئ ومثير و يمكن أن تشمل الأعراض المبكرة لمرض كرون ما يلي:

-إسهال

-المغص

-دم في البراز

-حمى

-إعياء

-فقدان الشهية

-فقدان الوزن

-الشعور كما لو أن أمعائك ليست فارغة بعد حركة الأمعاء

-الشعور بالحاجة المتكررة لحركات الأمعاء

مرض كرون



أعراض مرض كرون

من الممكن أحيانًا الخلط بين هذه الأعراض وأعراض حالة أخرى ، مثل التسمم الغذائي أو اضطراب المعدة أو الحساسية. يجب أن ترى طبيبك إذا استمرت أي من هذه الأعراض.

قد تصبح الأعراض أكثر حدة مع تقدم المرض و قد تشمل الأعراض المزعجة ما يلي:

- الناسور حول الشرج ، والذي يسبب الألم بالقرب من فتحة الشرج الخاص بك

-القرح التي قد تحدث في أي مكان من الفم إلى فتحة الشرج

-التهاب المفاصل والجلد

-ضيق في التنفس أو انخفاض القدرة على ممارسة الرياضة بسبب فقر الدم

-يمكن أن يساعد الاكتشاف والتشخيص المبكر في تجنب المضاعفات الشديدة ويسمح لك ببدء العلاج مبكرًا.

علاج داء كرون

لا يتوفر علاج لمرض كرون حتى الآن ، ولكن يمكن السيطرة على المرض و توجد مجموعة متنوعة من خيارات العلاج التي يمكن أن تقلل من حدة الأعراض وتكرارها.

تتوفر عدة أنواع من الأدوية لعلاج داء كرون ويمكن استخدام الأدوية المضادة للإسهال والالتهابات تشمل الخيارات الأكثر تقدمًا المستحضرات الدوائية الحيوية ، التي تستخدم جهاز المناعة في الجسم لعلاج المرض.

تعتمد الأدوية أو مجموعة الأدوية التي تحتاجها على أغراضك وتاريخ مرضك وشدة حالتك وكيفية استجابتك للعلاج.

قبل علاج داء كرون يجب الانتباه إلى أن أسباب داء كرون غير واضحة ومع ذلك ، قد تؤثر العوامل التالية على فرصك في تطويره:

-جهاز المناعة الخاص بك

-جيناتك



ما يصل إلى 20 في المائة من الأشخاص المصابين بداء كرون لديهم أيضًا والد أو طفل أو شقيق مصاب بالمرض ، وفقًا لـ CCFA.

الأشخاص المصابون بداء كرون هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بالتهابات معوية من البكتيريا والفيروسات والطفيليات والفطريات و يمكن أن يؤثر ذلك على شدة الأعراض ويحدث مضاعفات.

يمكن أن يؤثر مرض كرون وعلاجاته أيضًا على جهاز المناعة ، مما يجعل هذه الأنواع من العدوى أسوأ.

عدوى الخميرة شائعة في داء كرون ويمكن أن تؤثر على كل من الرئتين والقناة المعوية من المهم أن يتم تشخيص هذه العدوى وعلاجها بشكل صحيح باستخدام الأدوية المضادة للفطريات لمنع حدوث المزيد من المضاعفات.

لا توجد نتيجة اختبار واحدة كافية للطبيب لتشخيص مرض كرون وقد يستخدم طبيبك عدة أنواع من الاختبارات لإجراء التشخيص:

يمكن أن تساعد اختبارات الدم طبيبك في البحث عن مؤشرات معينة لمشاكل محتملة، مثل فقر الدم والالتهابات .

تجربتى مع مرض كرون

بعد تشخيص مرض كرون ، من المرجح أن يقترح طبيبك تحديد موعد مع اختصاصي تغذية سيساعدك على فهم كيف يمكن للطعام أن يؤثر على الأعراض وكيف يمكن لنظامك الغذائي أن يساعدك.

باستخدام هذه المعلومات، سيساعدك في إنشاء خطة تناول الطعام و يجب أن تساعدك هذه التغييرات الغذائية على امتصاص المزيد من العناصر الغذائية من الطعام الذي تتناوله مع الحد أيضًا من أي آثار جانبية سلبية قد يسببها الطعام.

نسبة الشفاء من مرض كرون



قد لا تعمل خطة النظام الغذائي التي تناسب شخصًا مصابًا بداء كرون مع شخص آخر. وذلك لأن المرض يمكن أن يشمل مناطق مختلفة من الجهاز الهضمي عند أشخاص مختلفين.

من المهم معرفة أفضل ما يناسبك يمكن القيام بذلك عن طريق تتبع الأعراض الخاصة بك عند إضافة أو إزالة أطعمة معينة من نظامك الغذائي و قد تساعدك التغييرات في نمط الحياة والنظام الغذائي على تقليل تكرار الأعراض وتقليل حدتها.

يحتاج بعض الناس إلى نظام غذائي غني بالألياف وعالي البروتين. بالنسبة للآخرين ، قد يؤدي وجود بقايا طعام إضافية من الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات إلى تفاقم الجهاز الهضمي.

على الجانب الآخر قد يتداخل داء كرون مع قدرة الجسم على تكسير الدهون وامتصاصها وستنتقل هذه الدهون الزائدة من الأمعاء الدقيقة إلى القولون، مما قد يسبب الإسهال.

في السابق ، ربما لم تكن قد عانيت من عدم تحمل اللاكتوز، ولكن قد يعاني جسمك من صعوبة في هضم بعض منتجات الألبان عندما تكون مصابًا بداء كرون ويمكن أن يؤدي تناول منتجات الألبان إلى اضطراب في المعدة ، وتشنجات في البطن ، وإسهال لدى بعض الأشخاص.

قد يؤثر مرض كرون على قدرة الجسم على امتصاص الماء من الجهاز الهضمي و هذا يمكن أن يؤدي إلى الجفاف يكون خطر الإصابة بالجفاف مرتفعًا بشكل خاص إذا كنت تعاني من الإسهال أو النزيف.

يمكن أن يؤثر مرض كرون على قدرة أمعائك على امتصاص العناصر الغذائية الأخرى بشكل صحيح من طعامك و قد لا يكون تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية كافيًا فقط تحدث مع طبيبك حول تناول الفيتامينات المتعددة لمعرفة ما إذا كان هذا مناسبًا لك.

العلاجات الطبيعية لكرون



يستخدم بعض الأشخاص الطب التكميلي وتتضمن بعض علاجات لمرض كرون ما يلي:

البروبيوتيك

هذه هي البكتيريا الحية التي يمكن أن تساعدك على استبدال وإعادة بناء البكتيريا الجيدة في الأمعاء و قد تساعد البروبيوتيك أيضًا في منع الكائنات الحية الدقيقة من الإخلال بالتوازن الطبيعي لأمعائك