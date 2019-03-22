استشاري جهاز هضمي: مصر بها 200 ألف مريض كرون ويؤثر بالسلب على حياتهم

قال الدكتور محمد عاصم خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي والمناظير بقصر العيني، إن عدد مرضى كرون بمصر هو حوالى 200 ألف مريض يعانون من الإسهال الحاد، والمتكرر، وهي نسبة كبيرة يجب التصدي لها.



وأكد خورشيد خلال مؤتمر صحفي للتوعية بخطورة مرض كرون تزامنا مع الإعلان عن عقار جديد بموافقة وزارة الصحة، أن بعض مرضى كرون يضطرون للذهاب للحمام حتى 40 مرة في اليوم الواحد، وهو ما يؤثر سلبيا على جودة النوم وعلى فعالياتهم اليوميّة.



وأضاف خورشيد أن المرض تتضمن أعراضه الشائعة خسارة الوزن، وآلام وتشنجات البطن وتقرحات معوية وفي جملتها فإن هذه الأعراض مجتمعة تؤثر على كيفية ممارسة المرضي لحياتهم الطبيعية، مما يؤدى إلى الإصابة بالاكتئاب والتوتر المزمن.



ونوه على ضرورة الاهتمام بمرض كرون الذي يعاني منه بالدرجة الأولى الشباب والذين يمثلون فئة مهمة، وفاعلة ومنتجة في المجتمع، حيث إن هذا المرض يمكن أن يشخص في وقت متأخر وذلك بسبب عدم الوعي الكافي تجاه أعراضه، بالإضافة إلى تشابه اعراضه مع أمراض أخرى، مما قد يؤدي إلي تدهور حالة المريض و تأخر علاجه.