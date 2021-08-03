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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدينة عربية تسجل أعلى درجة حرارة على كوكب الأرض

درجات الحرارة - ارشيفي
درجات الحرارة - ارشيفي

نقلت صحيفة البيان الإماراتية عن موقع "إلدورادو ويذر" المختص بالأحوال الجوية، المدن التي سجلت أعلى درجات حرارة، الاثنين، على كوكب الأرض، والتي جاءت في صدارتها مدينة الجهراء الكويتية .

 

وبيًن الموقع، أن الجهراء سجلت درجة حرارة وصلت إلى 49.9 درجات، إلى جانب 7 مدن كويتية أخرى كانت من بين 15 مدينة هي الأعلى حرارة.

 

واحتل موقع مطار الملك فهد في مدينة الدمام السعودية، المركز الثاني في القائمة، حيث تم تسجيل درجة حرارة بلغت 49.8 درجات.

 

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كما وجد العراق نفسه في القائمة بـ4 مدن، تتصدرها البصرة، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 49.

 

وشملت القائمة مدن الجهراء (الكويت) والدمام (السعودية) والصليبية (الكويت) والبصرة (العراق) والمطربة (منطقة المرصد الجوي في الكويت) والعبدلي (الكويت) والكويت (المطار) والوفرة (الكويت) والبصرة (المطار) وخانقين (العراق) والنويصيب (الكويت) وبلدة بدرة بمحافظة واسط العراقية والمزرعة التجريبية في الكويت.

الاحوال الجوية أعلى درجات حرارة مدينة الجهراء الكويتية موقع إلدورادو ويذر كوكب الارض مدينة عربية

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