تقترب من الـ 50 .. البحرين تسجل أعلى درجة حرارة منذ 25 سنة

سجلت مملكة البحرين أمس الإثنين أعلى درجة حرارة في شهر أغسطس منذ العام 1993م، أي منذ حوالي 28 سنة، حيث سجلت محطة حلبة البحرين الدولية التابعة للأرصاد الجوية درجة حرارة عظمى اليوم بمقدار 48.7 درجة مئوية.



وبحسب مصدر مسؤول بإدارة الأرصاد البحرينية الذي افاد بأن درجات الحرارة العظمى أمس والتي سجلتها المحطات (الأوتوماتيكية) التابعة للإدارة كانت كالآتي: مطار البحرين الدولي 45.5 درجة مئوية، جسر الملك فهد 43.7 درجة مئوية، درة البحرين 47.7 درجة مئوية، وأخيرًا حلبة البحرين الدولية 48.7 درجة مئوية.



كما وصلت الرطوبة النسبية أمس إلى 80%، وبمتوسط مقداره 67%، فيما كانت الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد.



وأشار المصدر الي أن البحرين تتأثر هذه الأيام تحت تأثير رياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ومصدرها صحراء المملكة العربية السعودية وهي كتلة هوائية حارة و جافة ساهمت في رفع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية لهذا الشهر.