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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة تحضير صوص السندوتشات اللذيذ بمذاق جديد

جمبري
جمبري

قدمت الشيف نورهان ميشيل، طريقة تحضير صوص السندوتشات اللذيذ، بطريقة سهلة وبسيطة.

 

وقالت الشيف نورهان ميشيل، خلال تقديمها برنامج «سفرة دايمة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، يوضع الصوص البرتقالي المعروف بالسندوتشات مثل الهامبورجر.

المكونات


كاتشب وسكر وخل ومستردة ومايونيز وملح وفلفل وخيار مخلل (قطع صغيرة).


طريقة تحضير صوص السندوتشات

تمزج المكونات جيدًا حتى يصبح اللون برتقالي، وبعدها يترك في الثلاجة حتى يختلط المزيج.

 

فوائد البرتقال


وقالت الدكتورة جيهان الدمرداش أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، ان البرتقال من أكثر الفواكه الذي يحتوي على العديد من الفوائد والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

وتابعت الدمرداش في منشور لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، أن فيتامين سي يس الفائدة الوحيدة التي يمكن ان يحصل عليها الجسم من تناول البرتقال، إلا ان هناك فوائد اخرى لفاكهة البرتقال، ومن ابرزها :

1- يحتوي البرتقال على نسبة عالية من فيتامين C، مما يعمل على تعزيز الجهاز المناعي للجسم، ورياضة كمال الاجسام تتطلب مستويات عالية من فيتامين C من أجل مكافحة الإجهاد الجسدي بعد التدريبات الكثيفة.

2- السعرات الحرارية للبرتقال منخفضة حيث يحتوي البرتقال على نسبة 90% مياه وفقط 38 سعرة حرارية في نصف ثمرة والنسبة العالية هذه من المياه تساعد في تعويض السوائل المفقودة من خلال التعرق والمساعدة على إنعاش العضلات بعد البدء في التمارين الرياضية القاسية.

3- البرتقال يحتوي على نسبة عالية من الألياف، والتي تعطي شعور بالشبع مع تعزيز امتصاص المواد الغذائية المختلفة، كما أنها تمنع الامساك.

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