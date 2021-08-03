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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف تفاصيل عرض جالاتا سراي لديانج وموقف مفاجئ للاعب

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تفاصيل عرض جالاتا سراي لضم أليو ديانج نجم الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية. 

 

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير “ اون سبورت اف ام ” أن الأهلي تلقي عرض رسمي من جالاتا سراي لضم اللاعب مقابل ٥ونصف مليون دولار مشددا أن الأهلي رفض العرض و يطالب بـ٨ ملايين دولار. 

 

وأضاف شوبير أن الأهلي لن يوافق بالعرض الحالي مشددا أن طريقه أداء ديانج تناسب الدوريات الأوروبية ويوما ما سيكون أحد نجوم الدوريات الأوروبية.

 

وأضاف أن ديانج يرغب في البقاء في الأهلي طالما لم يقدم جالاتا سراي العرض المناسب بالنسبة للأهلي. 

 

وأكمل أن الأهلي من الممكن أن يقبل بالعرض حال وصوله ل ٧ مليون دولار 

 

واكد تقرير صحفي، أن نادي جالاتا سراي التركي، كثف مفاوضاته لضم المالي أليو ديانج لاعب النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

وذكرت صحيفة “ takvim” التركية،  أن مجلس إدارة جالاتا سراي، كثف اتصالاته مع أليو ديانج في اليومين الماضيين.

 

وأضافت الصحيفة التركية، أن نادي جالاتا سراي، قدم عرضا بقيمة 5 ملايين يورو إلى النادي الأهلي، لضم ديانج “ حسبما ذكر الصحفي الغاني ميكي جنر”.

 

وأشارت الصحيفة التركية، إلى أن  جالاتا سراي عرضت على إدارة الأهلي، وضع بند في عقد ديانج، يقضي بحصول القلعىة الحمراء على نسبة مالية، حال تم بيع ديانج مستقبلا.

 

وأكدت الصحيفة التركية، أن بعض الأندية الأوروبية تنافس جالاتا سراي، على ضم أليو ديانج من الأهلي.

 

أمير توفيق يكشف حقيقة رحيل ديانج وأفشة بسبب العروض المغرية للأهلي


في سياق متصل، كشف أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات في النادي الأهلي، مؤخرا، حقيقة رحيل  المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق وصانع الألعاب محمد مجدي أفشة.

 

وقال توفيق في تصريحات تلفزيونية، إن إدارة الأهلي لم تتلق أي عروض من أندية أخرى للتعاقد مع محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب الفريق.

 

وأضاف توفيق: "توجد عروض بالفعل لـ أليو ديانج، والبعض تواصل معنا في الفترة الماضية، لكن لاعبي الأهلي ليسوا مطروحين للبيع من الأساس".

 

وأكمل: "لن يتم الموافقة على بيع ديانج أو أي لاعب من الأهلي إلا إذا كان هناك عرضًا من المستحيل رفضه".

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